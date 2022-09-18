CHP ile İYİ Parti arasında anket kavgası

Adaylık tartışmalarının sürdüğü Millet İttifakı'nda, "anketler" üzerinden de adeta "kavga" başladı.

CHP'li Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı ittifakta çatırdamaya neden olmuştu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, CHP ile İYİ Parti anketler üzerinden çekişiyor.

Birbirlerini yalanladılar

CHP farklı farklı araştırma şirketlerinin yaptıkları ve kendi yaptırdıkları anketleri de değerlendirerek ortalama alıyor, analizler yapıyor.

CHP'nin elindeki anketlere göre AK Parti ile CHP parlamento seçimlerinde yüzde 30-31'lik oranla başa baş durumda.

CHP'nin bu çalışmalarının sonuçlarına göre ise İyi Parti'ye atfedilen yüzde 20'lik oy oranını yalanlıyor.

"CHP'den çok oy alacak"

İyi Parti'ye yakın anket şirketlerinde ise partinin CHP'den fazla oy alabileceği vurgulanırken CHP'den İyi Parti'ye yoğun geçişler yaşandığı belirtiliyor.

Bu kapsamda iki parti de kamuoyunda birbirlerine karşı oy oranlarını yüksek göstererek psikolojik üstünlük elde etme amacı güdüyor.