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CHP ile İP’in kumandası Kandil ve FETÖ’de

31 Mart seçim mitinglerini Denizli ve Manisa ile sürdüren Başkan Erdoğan, “Cumhur İttifakı’nın karşısına dörtlü bir çete çıkardılar. Bu dörtlü çetenin kumandasını da Kandil ve Pensilvanya’ya verdiler. Terör elebaşılarının dolaylı destek açıklamasından hiçbir CHP yöneticisi rahatsız olmuyor. CHP’de tuz çoktan kokmuştur” dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 11:48
CHP ile İP’in kumandası Kandil ve FETÖ’de

Denizli ve Manisa mitinglerinde vatandaşlara hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefinde CHP ve İyi Parti vardı. Denizli 29 Ekim Bulvarı’nda düzenlenen mitingdeki konuşmasına “Hasret kaldım ellerine, vurdum sazın tellerine, bir zeybek türküsü yaktım Denizli’nin güllerine” ifadeleriyle başlayan Erdoğan, tüm Denizlilileri selamladı. Millet İttifakının taraflarını topa tutan Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi:

Bunlar, siyaset mühendislikleri

Ankara’da çok enteresandır, zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP’nin logosu yok, HDP’nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar, niye biliyor musunuz? Çünkü aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar... Cumhur İttifakı’nın karşısına dörtlü bir çete çıkardılar. Bu dörtlü çetenin kumandasını da Kandil ve Pensilvanya’ya verdiler. Millet ve memleket düşmanlarının yeni bir oyun içinde olduğunu görüyoruz. 17 yılın hesabını milletten sormak için siyaset mühendisliklerine başvuruyorlar. Terör elebaşılarının dolaylı destek açıklamasından hiçbir CHP yöneticisi rahatsız olmuyor. Bu utanç sahnesi karşısında CHP’nin başındaki zat tek kelime etmiyor. CHP’de tuz çoktan kokmuştur.

Serbest piyasayı külahıma anlatın

Erdoğan, sebze ve meyvedeki fiyat spekülasyona ilişkin ise şunları anlattı: “Kim buna serbest piyasa diyorsa, piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın. Diyorlar ki ‘AK Parti kuyruk getirdi.’ İki kuyruk var, bir kuyruk yokluklar kuyruğudur. Bu, CHP’nin dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğu... 31 Mart’tan sonra TESKOMB ve TESK adlı kuruluşlarla masaya oturacağız ve en ücra köşedeki mahallelerdeki marketlere varıncaya kadar bu satışları yapacağız, gerekirse ürün çeşitlerini de artıracağız. Bizim derdimiz ne biliyor musunuz? Vatandaşa en uygun, en ucuz fiyatla ürünü getirebilmek. Çünkü biz sömürü düzenlere aracı olamayız, vatandaşını sömürenlerle beraber olamayız.

12 Eylül’ün zalim savcısının mirası

Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge ise İzmir’e yönelik mesajlar veren Başkan Tayyip Erdoğan, CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer’e ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “12 Eylül’ün zalim savcısının mirası bugün CHP’de vücut buluyor. Ülkemizdeki tüm darbelerin açık ve aleni destekçisi CHP, bu kötü mirasını bugün de devam ettiriyor... Bu CHP’nin yanına aldığı öteki partilerin de çalımlarına bakmayın. Bunların heybesinde ne hizmet var ne proje var ne gayret var. Bunların heybesinde saman bile yok. Bunların heybesinde sadece iftira, hakaret, ihanet, kavga var. AK Parti’nin, MHP’nin oyları öyle konsolide olmalı ki öyle bir beraber olmalı ki 31 Mart’ta zillet ittifakını çökertelim. Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak.”


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:48
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Denizli
  4. Ankara
  5. AK Parti
  6. CHP
  7. İyi Parti
  8. Recep Tayyip Erdoğan

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