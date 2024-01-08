  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP ile görüşen Muharrem İnce'den muhalefeti üzecek Murat Kurum çıkışı
Gündem

CHP ile görüşen Muharrem İnce'den muhalefeti üzecek Murat Kurum çıkışı

Yeniakit Publisher
2024-01-08 11:31:00 - 2024-01-08 11:34:19
CHP ile görüşen Muharrem İnce'den muhalefeti üzecek Murat Kurum çıkışı

Kendisini 14-28 Mayıs seçimlerinde yüzüstü bırakan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'a ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir'in çantada keklik olmadığını söyleyen Muharrem İnce, 'AK Parti çok iyi hazırlanıyor. Bu seçimde hiç hata yapmadıklarını görüyorum. Doğru adaylar tespit ediyorlar.' dedi.

14-28 Mayıs seçimlerinde kendisini yüz üstü bırakan CHP ile görüşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum hakkında konuşan Muharrem İnce dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlere yönelik ittifak arayışları çerçevesinde eski CHP'li olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi kabul etmişti. Uzun bir aranın ardından CHP ile masaya oturan İnce, yerel seçimlere dair görüşlerini ve Özgür Özel ile olan görüşmedeki detayları İsmail Saymaz'a anlattı. Yerel seçim gündemine özel değerlendirmeler de yapan İnce, AK Parti'nin 31 Marta seçimlerine giden süreçte, 2019'daki gibi hatalar yapmadığını belirtti. Kendisinin İzmir adaylığını istediğinin gündeme geldiğini belirten İnce, böyle bir talebi olmadığını söyledi.

"İZMİR ARTIK ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

İnce şöyle konuştu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir'in adı geçiyor. "Muharrem İnce istiyor" dediler. Benim böyle bir talebim olmadı. İzmir kolay mı dersin? İzmir zor. Niye zor? İyi Parti aday çıkarıyor çünkü. DEM Parti de çıkarabilir. İzmir çantada keklik değil.

"AK PARTİ DOĞRU ADAYLAR TESPİT EDİYOR"

Seçim öngörüsü sorulan İnce, AK Parti'nin süreci başarılı yürüttüğünü belirtirken, "AK Parti çok iyi hazırlanıyor. Bu seçimde hiç hata yapmadıklarını görüyorum. Doğru adaylar tespit ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Ankara ve İstanbul'da AK Parti'nin doğru adayları belirlediğini söyleyen ince şöyle konuştu:

Bence en iyi adayı koydular İstanbul'a. Turgut Altınok da doğru bir isim. Mansur Yavaş'a göre doğru... Ülkücü oyları paylaşırlar.

"İYİ PARTİ İYİ BİR KAYBETTİREN OLACAK"

CHP'nin iyi Parti ile anlaşamaması ve İyi Parti'nin seçime kendi adayları ile girme kararını da değerlendiren Muharrem İnce, İyi Parti'nin bu seçimin kaybettireni olacağın söyledi.

İnce, "Bir şeyler alacaklar, göreceksin. İYİ Parti iyi bir kaybettiren olacak bu sefer." dedi.

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum kimdir?
AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum kimdir?

Biyografi

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum kimdir?

AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum oldu
AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum oldu

Siyaset

AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum oldu

MHP'den Murat Kurum açıklaması!
MHP'den Murat Kurum açıklaması!

Siyaset

MHP'den Murat Kurum açıklaması!

Son dakika! İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama
Son dakika! İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama

Gündem

Son dakika! İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama

AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama! Bahçeli detayı dikkat çekti
AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama! Bahçeli detayı dikkat çekti

Siyaset

AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama! Bahçeli detayı dikkat çekti

İstanbul adayı Murat Kurum'dan dikkat çeken paylaşım!
İstanbul adayı Murat Kurum'dan dikkat çeken paylaşım!

Gündem

İstanbul adayı Murat Kurum'dan dikkat çeken paylaşım!

Murat Kurum İstanbul için çalışmaya başladı!
Murat Kurum İstanbul için çalışmaya başladı!

Gündem

Murat Kurum İstanbul için çalışmaya başladı!

Mete Yarar'dan Murat Kurum için çok konuşulacak sözler: Başka yere oy verecekler
Mete Yarar'dan Murat Kurum için çok konuşulacak sözler: Başka yere oy verecekler

Gündem

Mete Yarar'dan Murat Kurum için çok konuşulacak sözler: Başka yere oy verecekler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

M.KURUMLU IBB ILE AKPARTILI IZMIR IBB KARDES BELEDIYE OLSUN!! IZMIR KOKUDAN SELDEN REZALETTEN KURTULSUN

..........
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23