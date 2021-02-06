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Gündem CHP ile aynı çuvala girdi! Muharrem İnce'den skandal tehdit
Gündem

CHP ile aynı çuvala girdi! Muharrem İnce'den skandal tehdit

CHP’den ayrılmak için gün sayan Muharrem İnce de, konu Müslümanlar ve onların değerleri olunca CHP ile aynı çuavala girdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 17:15:00 -
CHP ile aynı çuvala girdi! Muharrem İnce'den skandal tehdit

Devlet erkanı, Şapka Kanunu’ndan önce yazdığı bir kitap sebebi ile kanun çıktıktan sonra idam edilen İskilipli Atıf Hoca’nın şehadetinin sene-i devriyesinde kabrine ziyarette bulundu. Ziyaret, milli ve manevi hassasiyeti olan vatandaşların büyük beğenisini toplarken, İskilipli Atıf Hoca’nın İngilizlerle işbirliği yaptığı için idam edildiği gibi defalarca çürütülmüş ve modası geçmiş bir iddiayı savunan Kemalistler ise söz konusu ziyareti hazmedemedi.

CHP’den ayrılmak için gün sayan Muharrem İnce de, konu Müslümanlar ve onların değerleri olunca CHP ile aynı çuavala girdi.

İnce, İskilipli Atıf Hoca'nın kabrini ziyaret eden Vali'yi tehdit etmeye kalktı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan İnce'nin skandal sözleri şu şekilde:

"Kuva-i Milliye'ye ve Kurtuluş Savaşı'na karşı bildiriler yayınladığı için vatana ihanetten idam edilen İskilipli Atıf'a mezar ziyareti yapıp "şehit" ilan eden Çorum Valisi derhal görevinden alınmalıdır. Burası TÜRKİYE CUMHURİYETİ, herkes haddini bilecek!"

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