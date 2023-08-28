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Gündem CHP ilçe kongresinde gergin anlar
Gündem

CHP ilçe kongresinde gergin anlar

Yeniakit Publisher
2023-08-28 12:32:00 -
CHP ilçe kongresinde gergin anlar

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Afyonkarahisar Emirdağ İlçesinde kongresinde Milletvekili Burcu Köksal ile eski il başkanı arasında ‘yalancı ve haddini bil’ tartışması yaşandı. Yaşanan gerginliği araya giren partililer kavgaya dönüşmeden sonlandırdı.

Geçtiğimiz hafta sonu CHP Emirdağ İlçe Başkanlığından kongre gerçekleştirildi. Kongrede Divan Başkanlığını CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal yaptı.

Kongrede söz alan CHP Afyonkarahisar İl Başkanı ve Genel Merkez Delegesi Yalçın Görgöz, Köksal’ın bir önceki ilçe kongresinde kadın ve gençleri atayacağı yönünde sarf ettiği sözlere tepki gösterince, Köksal ise Görgöz’ün bu açıklamasına ‘atayacağım demedim, destekleyeceğim ve pozitif ayrımcılık yapacağım dedim. Lütfen yanlış bir cümle söylemeyin. Yalan yanlış bilgiler vermeyin’ diyerek yanıt verdi.

Bunun üzerine öfkelenen Görgöz ise ‘bağırarak bu şekilde bastıramazsınız. Yanlış yapıyorsunuz, yapmayın bunu. Bunu herkes konuşacak. CHP yüzyılın seçimini kaybetti. Özeleştiri yapmaya müsaade etmediniz, buna fırsat vermediniz, kongrelerde de sus diyeceksiniz öyle mi? Hadi oradan’ diyerek kürsüye vurarak Köksal’a tepki gösterdi.

Bunun üzerine bir süre sessiz kalan Köksal ise Görgöz’e dönerek yüksek bir ses tonuyla ‘haddiniz bilin’ diyerek bağırdı. Gerginliğin artarak devam ettiğiniz gören bazı partililer Görgöz’e müdahaleye etmeye çalışırken, bazı partililer ise salonu terk etti.

Olay partililerin araya girmesi ile yatıştırıldı.
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