  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deprem alarmı Marmara'yı dağıttı! Büyük göç başladı! 'Emperyalistler ülkenize, satın aldıkları iç hainlerle çökerler' Trump'tan İran'a yeni gözdağı! "Donanma yola çıktı, geliyoruz!" Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu CHP'li Mahmut Tanal yine rahat durmadı! Atatürk'ün sözünü kendine göre değiştirdi 28 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 28 Ocak 2020: Ahmet Vanlıoğlu'nun vefatı (Vaiz, Müftü) Petro'den Trump'a Maduro resti! Esir devlet başkanı ülkesine dönsün Türk futbolunda sarsıcı iddialar: Çok sayıda başkana operasyon yapılacak! Grönland'ı alacağım diyen Trump buzlara yenildi!
Gündem CHP il binası önünde imalı protesto
Gündem

CHP il binası önünde imalı protesto

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP il binası önünde imalı protesto

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı ve 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının “yolsuzluktan” yargılandığı “organize suç örgütü'ne yönelik davanın ikinci gününde ilginç bir protesto eylemi yaşandı.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı ve 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının “yolsuzluktan” yargılandığı “organize suç örgütü'ne yönelik davanın ikinci gününde ilginç bir protesto eylemi yaşandı.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı ve 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının “yolsuzluktan” yargılandığı “organize suç örgütü'ne yönelik davanın ikinci gününde ilginç bir protesto eylemi yaşandı.
 Partide salgına dönen vurgun ve hırsızlık skandallarına tepki gösteren CHP’li Erol Temurçi, CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne giderek, hırsızlık olaylarına tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP’de böyle vakalar yaşanmadığını vurgulayan Temurçi,
“Piro’nun köpeği haram dahi yemez!” diyerek, mevcut yönetime “haramza” göndermesi yaptı.
Sosyal medyada yoğun ilgi gören tek kişilik protesto sonrası, CHP Genel Merkezi’nin “ihraç silahını” kullanıp kullanmayacağı merak konusu oldu.

 

"Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz" diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı!
“Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı!

Gündem

“Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı!

Kandil’den kurs alsa bu dili kullanamaz! CHP’li belediyeler teröristlere yardım götürmek istiyor
Kandil’den kurs alsa bu dili kullanamaz! CHP’li belediyeler teröristlere yardım götürmek istiyor

Gündem

Kandil’den kurs alsa bu dili kullanamaz! CHP’li belediyeler teröristlere yardım götürmek istiyor

CHP'li Mahmut Tanal yine rahat durmadı! Atatürk'ün sözünü kendine göre değiştirdi
CHP'li Mahmut Tanal yine rahat durmadı! Atatürk'ün sözünü kendine göre değiştirdi

Gündem

CHP'li Mahmut Tanal yine rahat durmadı! Atatürk'ün sözünü kendine göre değiştirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23