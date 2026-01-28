CHP il binası önünde imalı protesto

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı ve 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının “yolsuzluktan” yargılandığı “organize suç örgütü'ne yönelik davanın ikinci gününde ilginç bir protesto eylemi yaşandı.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı ve 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının “yolsuzluktan” yargılandığı “organize suç örgütü'ne yönelik davanın ikinci gününde ilginç bir protesto eylemi yaşandı.

Partide salgına dönen vurgun ve hırsızlık skandallarına tepki gösteren CHP’li Erol Temurçi, CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne giderek, hırsızlık olaylarına tepki gösterdi.



Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP’de böyle vakalar yaşanmadığını vurgulayan Temurçi,

“Piro’nun köpeği haram dahi yemez!” diyerek, mevcut yönetime “haramza” göndermesi yaptı.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören tek kişilik protesto sonrası, CHP Genel Merkezi’nin “ihraç silahını” kullanıp kullanmayacağı merak konusu oldu.