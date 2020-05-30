  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

CHP İl Başkanının acı günü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanı M.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:48:54 -
CHP İl Başkanının acı günü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanı M. Metin Yaşar’ın kayın pederi Murat Karaçay (96) vefat etti.


Bilecik’in tanınmış ailelerinden Karaçay ailesinin büyüğü Murat Karaçay evinde hayatını kaybetti. Rüstem, Destan, merhum Erdoğan Karaçay ve CHP İl Başkanı M. Metin Yaşar’ın eşi Arife Yaşar’ın babaları olan Murat Karaçay’ın cenazesi bugün merkez Kayı Boyu Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı