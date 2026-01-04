CHP İl Başkanı Ümit Erkol’un eli izmirli garibanın cebinde! Ankara’dan gelmişler kaymağı yemişler!

HABER MERKEZİ

Akit’in “CHP’nin kodamanları gariplerin evine çöktü” manşetiyle gündeme getirdiği ve dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların CHP yönetim kademesine peşkeş çekildiğini ifşa eden haberi gündeme bomba gibi düşerken, yaşanan rezaletin bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanına yakınlığıyla bilinen ve Özel hakkında başlatılan soruşturmalara karşı “Yanındayız”, “Korkmayacağız”, “Yılmayacağız” şeklinde hamaset nutukları atan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve oğlu Fırat Erkol’un, İzmir’de yoksul insanlar için yapılan çok sayıda daireyi rezerve ettikleri ve üzerine kar payı koyarak emlakçılar aracılığıyla sattıkları belirlendi. Emlakçı gibi davranan baba-oğulun kooperatifin payını ödedikten sonra devirden kalan farkı cebe indirdiği aktarıldı.

18 LÜKS DAİRE VE 1 VİLLA

Akit’in ele geçirdiği belgelere göre, Ümit Erkol ve oğlu Fırat’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği Uzundere SS İş Alemi Konut Yaşam Kooperatifi ile SS İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’ne kayıtlı tam 18 daire ve bir villayı, fahiş komisyonlar karşılığında üçüncü kişilere sattıkları ortaya çıktı. “TOKİ’ye rakip olacak proje” diye köpürtülen projede 4 daire ve 1 villayı adına rezerve ettiren Erkol’un peşi sıra hisseleri devrettiği öğrenildi. İşte o ballı devirler:

IK9D42 üyelik numarasıyla 16.11.2022 tarihinde Uzundere SS İş Alemi Konut Yaşam Kooperatifi’nden rezerve ettiği hisseyi 19.01.2024 tarihinde Ö.Ç. Kantaroğlu’na devretmiş.

AK10D41 üyelik numarasıyla 17.04.2023 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 29.02.2024’te U.C. Ok’a devretmiş.

EK9D36 üyelik numarasıyla 13.01.2024 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 07.03.2024’te A. F. Erkan’a devretmiş.

CHP’li Başkan Ümit Erkol 12.01.2023’te rezerve ettiği hisseyi HK2D13 nolu üyelikten istifa etmiş.

Erkol, SS İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’nden rezerve ettiği 4 Nolu Bağımsız Villayı ise 29.12.2022 tarihinde oğlu Fırat Erkol’a devretmiş.

BABASININ OĞLU VOLEYİ VURDU

Ares İzmir Yapı A.Ş. isimli şirketin sahibi olan ve Burano ve Murano City ile yarım bırakılan New Town projesinin de inşaat işini üstlenerek 5 ayda 190 milyon TL avans aldığı haberlere yansıyan Fırat Erkol ise komisyonda babasını katlamış. İşte “boynuz kulağı geçer” dedirten o devirler:

IK9D41 üyelik numarasıyla 20.10.2022 tarihinde Uzundere SS İş Alemi Konut Yaşam Kooperatifi’nden rezerve ettiği hisseyi 21.12.2023 tarihinde C. Budak isimli şahsa devretmiş.

A51K4D22 üyelik numarasıyla 20.10.2022 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 09.06.2023 tarihinde H. Kalfa isimli şahsa devretmiş.

HK2D13 üyelik numarasıyla 12.01.2023 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 17.11. 2023’te E.G. Kahvesi’ne devretmiş.

IK2D14 üyelik numarasıyla 12.01.2023 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 18.10.2023’te S. Sarp’a devretmiş.

IK1D10 üyelik numarasıyla 12.01.2023 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 19.04.2023 tarihinde H. M. Numanoğlu isimli şahsa devretmiş.

IK1D9 üyelik numarasıyla 12.01.2023’te rezerve ettiği hisseyi 12.04.2023’te N. K. Kaynar isimli şahsa devretmiş.

A51K2D10 üyelik numarasıyla 17.04.2023 tarihinde Uzundere SS İş Alemi Konut Yaşam Kooperatifi’nden rezerve ettiği hisseyi 17.08.2023 tarihinde F. Işık isimli şahsa devretmiş.

EK2D9 üyelik numarasıyla 20.06.2023 tarihinde Uzundere SS İş Alemi Konut Yaşam Kooperatifi’nden rezerve ettiği hisseyi 19.09.2023 tarihinde F. Yılmaz isimli şahsa devretmiş.

A51K4D20 üyelik numarasıyla 20.06.2023 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 12.09.2023 tarihinde A. Aydın isimli şahsa devretmiş.

FK9D59 üyelik numarasıyla 04.01.2024’te rezerve ettiği hisseyi 04.04.2024’te E. Çetin’e devretmiş.

AK6D28 üyelik numarasıyla 04.01.2024”te rezerve ettiği hisseyi 29.03.2024’te E. Yorulmaz’a devretmiş.

JK4D22 üyelik numarasıyla 04.01.2024 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 08.03.2024 tarihinde T. G. Kahraman isimli şahsa devretmiş.

BK1D5 ve BK1D6 üyelik numarasıyla 12.01.2023 tarihinde rezerve ettiği iki hisseyi ise 11.04.2023 tarihinde Y. N. Fişek isimli şahsa devretmiş.