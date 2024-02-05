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Gündem CHP İl Başkanı şehit cenazesinde hayatını kaybetti
Gündem

CHP İl Başkanı şehit cenazesinde hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-02-05 10:04:00 -
CHP İl Başkanı şehit cenazesinde hayatını kaybetti

Pençe Kilit operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Kadir Dingil’in cenaze töreni esnasında fenalaşarak yere düşen CHP Osmaniye İl Başkanı Orhun Döğüşçü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 Şubat tarihinde Pençe Kilit operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Kadir Dingil’in cenazesi için Osmaniye’nin Çona köyüne giderek cenaze törenine katılan CHP Osmaniye İl Başkanı Orhun Döğüşçü, tören esnasında bir anda fenalaşarak yere düştü.

 

Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerini ihbarı sonrasında cenaze törenine ambulans ekipleri geldi. Döğüşçü’nün kalp krizi geçirdiği anlaşılınca Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Döğüşçü hayatını kaybetti.

Döğüşçü’nün hayatını kaybetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililleri sosyal medya hesaplarından taziye ve başsağlığı mesajları yayımladı.

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