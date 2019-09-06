CHP il başkanı Kemal Karataş, partiden ihraç edildi İzmir'de 5 dönem CHP İl Başkanlığı görevini yürüten Karataş, İl Disiplin Kurulu'nca partiden ihraç edildi.

İzmir'de 5 dönem CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Kemal Karataş, Konak'ta bulunan başkanlık konutuna yerleşen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'e yönelik sosyal medya hesabından yaptığı eleştiriler üzerine, ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Dosyayı bugün görüşen İl Disiplin Kurulu, Karataş'ın partiden ihracına karar verdi. Kemal Karataş, yıllardır partiye emek ve ömrünü verdiğini belirterek, "Bu partide elli yıl geçti. Bu parti çok başarılı seçim sonuçları aldı. Hiçbir partilinin başını öne eğmedim. Onurla, gururla partimi temsil ettim. Şimdi bana yaptıklarına bak" dedi. Karataş, Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara itirazda bulunacaklarını söyledi.

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