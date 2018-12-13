CHP Iğdır ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Iğdır ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıklandı mı? CHP Aralık belediye başkan adayı, CHP Karakoyunlu belediye başkan adayı, Tuzluca CHP belediye başkan adayı adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Iğdır ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Iğdır Aralık belediye başkan adayı Zafer Bayat

CHP Iğdır Karakoyunlu belediye başkan adayı Cafer Dalga

CHP Iğdır Tuzluca belediye başkan adayı Abdullah Çinibulak

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi

Iğdır belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 41

MHP % 35

AK Parti 15

DP % 2

CHP % 2

Aralık belediye seçim sonuçları 2014

DP % 45

AK Parti % 38

CHP % 7

BDP % 7

Tuzluca belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 51

AK Parti % 38

CHP % 5

MHP % 2