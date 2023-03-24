CHP içinden Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak soru: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız?

14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere iki aydan kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde HDP ile TBMM'de görüştü.

HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la yaklaşık bir saat görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar ardından ne tür pazarlıklar yaptığı PKK'nın siyasi şubesine neler vadettiği merak ediliyor.

Milletin meclisinde HDP ile pazarlık masasına oturan Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmezken CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sabah'ın haberine göre, CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasının altında yatan nedenlerin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini söyledi.

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''CHP'YE SIKINTI GETİRİR''

Siyasi partiler arasında görüşmeler olabileceğini belirten Mehmet Sevigen, şu ifadeleri kullandı;

"Siyasi partiler birbirleriyle görüşebilir. Desteklemeleri gayet normal. Anormal bir şey yok. Fakat görüşmelerin içeriğini açıklamaları lazım. Toplumun önünde gerçekleştirildikten sonra ve toplum görüşmelerin içeriğini bildikten sonra problem yok. Seçimden sonra ne sözler verildiğini toplum bilirse mesele yok. Ama toplum bilmediği zaman kafada soru işareti gelir. Akıllarımıza kayyum gelecek, Suriye'deki operasyonlar gelecek, Kuzey Irak gelecek, sınırlarımızdaki kantonlar gelecek. Birçok mesele aklımıza gelecek. Toplum ne konuştuklarını bilmezse CHP'ye de sıkıntı getirir."



ASKERLERİMİZ SURİYE'DEN GERİ ÇEKİLECEK Mİ?

Meselenin salt bakanlık talebiyle sınırlandırılmaması gerektiğine dikkat çeken Mehmet Sevigen, "Yoksa insanlar görüşebilir. Mesele arkada ne olduğu. Ajandaları bilmek lazım. Kemal beyin açıkça söylemesi lazım. KHK'nın içeriği nedir söylemesi lazım. Askerlerimiz Suriye'den geri çekilecek mi? Bunların hepsini bilirsek mesele yok. Mesele bakanlık istemesi falan değil. Ajandanın ne olduğu. Görüşmelerin muhtevasının şeffaf şekilde kamuoyuna deklare edilmesi lazım." şeklinde konuştu.