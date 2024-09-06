CHP içinden CHP’lileri kızdıracak açıklama! ‘Niye kaçıyorsunuz’

CHP'de önceki gün ortaya çıkan taslak tüzük metni, parti içi muhalefeti ayağa kaldırdı.

CHP’de 20. Olağanüstü Kurultayda yeni tüzüke ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, partililere seslendi.

Salıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2023 seçimlerin yaygın bir ittifak vardı. Sayın Genel Başkan ifadelerinden bugün de bahsetti. Gönüllü bir siyasi ittifak olmayacak dedi. Siyasi ittifak maddesi taslaktan çıkartıldı. 2019’da siyasi ittifak vardı. Biz 11 Büyükşehir’i kazandığımızda bazı yerlerde biz aday gösterdik. Bazı yerlerde İYİ Parti aday gösterdi. Dolayısıyla eğer önümüzdeki seçimde siyasi ittifak olmayacaksa CHP’liler kendi listelerinden girecekse ön seçim yapmaktan niye kaçınıyoruz arkadaşlar.”