PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile birçok bölgede ‘kent uzlaşısı’ sağlayan CHP için diyet vakti geldi. El kanlı örgütün işaret ettiği isimleri aday gösteren ve çok sayıda DEM Partiliyi Meclis üyesi listesine dahil eden CHP’nin şimdi de kazandığı belediyelerdeki ballı koltuklara terör yuvası Kandil’in temsilcilerini oturtacağı ifade ediliyor.

Birlikte bölecekler!

‘Kent uzlaşısı” adı altında terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı DEM Parti ile gizliden iş tutan ve sözde milliyetçi çizgide siyaset yapan İyi Parti’nin Recep Tayyip Erdoğan düşmanı tabanının desteğiyle 31 Mart yerel seçimlerinde sürpriz bir sonuç elde eden CHP için diyet ödeme zamanı geldi. Geçmişte federal anayasa için masaya oturduğu, bakanlık vermeyi taahhüt ettiği ve son olarak yerel seçimlerde ittifak yaptığı DEM’in desteğiyle 14’ü büyükşehir olmak üzere 35 il belediyesini ele geçiren CHP, kritik önemdeki çok sayıda makamı Kandil’in siyasi uzantılarına peşkeş çekmeye hazırlanıyor.

Esenyurt başta olmak üzere birçok noktada DEM Parti’nin işaret ettiği isimleri aday gösteren CHP’nin, “birlikte yönetim” adı altında belediye başkan yardımcılıklarından daire başkanlıklarına, iştirak şirketlerinden stratejik noktalara kadar kritik öneme sahip koltuklara DEM Partilileri atamasından korkuluyor. Pazar günü yapılana mahalli seçimlerin sonuçlarının belli olmasının ardından CHP’liler ile DEM Partililer birlikte sevinirken, milli güvenliğimizi tehdit eden tehlikeyi Akit’e değerlendiren uzmanlar ise, “belediyelerin kapıları Kandil’e sonuna kadar açıldı” görüşünde birleşti.

Algılar gerçeğin üstünü örttü

Konuyla ilgili konuşan Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, şunları dile getirdi: “Milletimiz hizmet siyaseti yerine ‘heykel’ ve ‘hatırlamıyorum’ siyasetine oy verdi. DEM parti, CHP’nin kolları arasında şehirlerimizi terörize edecek bir imkâna kavuştu. Ülkenin belediye başkanlıkları sadece CHP’ye geçmedi, aynı zamanda Kandil’e de açıldı. Belediye kaynakları artık sadece DEM Parti’nin doğrudan kazandığı güneydoğu illerimizde değil, CHP tabelası altında kazanılan batı şehirlerimizde de PKK’ya akacak. Bu mesele sadece bir mahalli seçim değil aynı zamanda bir beka meselesi seçimi idi. Algılar gerçeklerin üstünü örttü ve önüne geçti. Kirli ittifak ülkenin can damarlarına sirayet etti. Milletimiz algıya mağlup oldu.

Ülkemizin içinde bulunduğu gerçekler görmezden gelindi. Ülkeyi çepe çevre saran terör belası ve savaş tehditleri ile asrın felaketi olan ikiz depremlerin yıktığı şehirlerin ekonomiye verdiği zarar ve salgın dönemindeki ekonomik darlığın getirdiği sıkıntılar halka iyi anlatılamamış olmalı ki denize düşen seçmen yılana sarıldı. Halkımız çareyi, çaresizliğe oy vermekte gördü. Mutlaka AK Parti’nin de eksikleri hataları vardır çıkarılması gereken dersler bulunmaktadır. En büyük eksiği kendi altınını, başkasının kömürü kadar pazarlayamamış ve derdini millete anlatamamış olmasıdır. AK Parti fabrika ayarlarına süratle dönmeli, millet ile arasına kimsenin girmesine müsaade etmemeli ve yeniden milletin güvenini kazanacak işler yapmalıdır, Bu şart. Bunun için de 4 seneden fazla bir dönem vardır.”

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CHP’nin başka bir şansı yok

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür ise, sürpriz seçim sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: Doğrusu CHP, kendi yöneticilerinin dahi hayal edemedikleri bir sonuçla seçimden birinci parti çıktı. DEM Parti İBB adayı Meral Danış Beştaş’ın seçim akşamı dillendirdiği üzere, kendi seçmenleri stratejik bir atakla CHP belediye başkan adaylarını desteklediklerini alenen dillendirdi. Bu gerçek karşısında, DEM Partili yöneticilerin söz konusu kadrolara atanmasının önünde bir engel kalmadı diyebilirim. CHP bu durumda, DEM partisinin beklediği kadroları vermek zorunda. Peki, ‘bundan sonra bizleri ne bekliyor’ derseniz, yeni bir kıyım bekliyor. Eğitimli kadrolar topluca işten çıkarılacak onlardan boşalan kadrolar tecrübesiz yandaşlar ile DEM kadrolarına peşkeş çekilecek. Dağda eylem hazırlığında olan terör iltisaklı eşkıyalar sahaya inerek bu devletin temel taşlarına ihanet tohumlarını ekerek halkın gerçek belediyecilik hizmeti ile taşınmasına engel olacak. Bu kaçınılmaz son gerçekleşecek. Elbette bu seçmenin tercihi olarak sandığa yansıdı ve hak ettiği hizmeti bu belediyelerden görecek. Daha doğrusu maalesef hizmetsizlik görecek. Temel atmama töreni görecek. Yapmadıkları metroların açılışlarını görecekler. Buna yapacak bir şey yok. Hodri meydan onlarla birlikte biz de göreceğiz hadi bakalım.”