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Gündem CHP için büyük utanç! Depremzedeler para yatırıyor
Gündem

CHP için büyük utanç! Depremzedeler para yatırıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-17 09:20:00 -
CHP için büyük utanç! Depremzedeler para yatırıyor

Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren depremzedelere CHP'li seçmenlerden ağız dolusu küfürlere varan skandal hakaretler geldi. CHP'li seçmenler Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle yaptıkları yardımları haram ettiklerini ifade ederken, depremzedelerden ise anlamlı bir cevap geldi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yoğun katılımla gerçekleşti.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark atarken, seçimin ardından yaşanan kirli provokasyon ise ülke gündemine gölge düşürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark attığı seçimlerde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde halkın büyük teveccühünü görerek yüksek sayıda oy aldı.

Ancak CHP seçmenleri Erdoğan'a destek veren depremzedelere nefret kustu.
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Skandal provokasyona tepkiler çığ gibi büyürken depremzedelerden de anlamlı bir cevap geldi.

"Haram edenlere iletirsiniz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 yakınını kaybeden bir vatandaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin standından aldığı suyun parasını CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdi.

Depremzede gönderdiği paranın notuna, "Depremde bir şişe su almıştım Ankara Belediyesi'nin standından. Haram edenlere iletirsiniz." ifadelerini düşerek kendilerine nefret kusan CHP'li seçmenlere anlamlı bir cevapta bulundu.

Tuvaleti kullandı parasını gönderdi

CHP’lilerin hakaretlerine maruz kalan bir depremzede de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tuvaletlerini kullandığı için, para gönderdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği 5 liranın dekontunu paylaşan depremzede paylaştığı notta, "Depremde Ankara Büyükşehir Belediyesi WC kullanımı" ifadelerini kullandı.

Devamı geliyor

Teröristlere güller uzatan CHP, depremzede vatandaşlardan şamar yemeğe devam ediyor. Yüzü olan için büyük bir utanç vesilesi olan para yatırmalar devam ediyor.

Vatandaşlardan depremzedelere destek

CHP'lilerin hakaretlerine ve küfürlerine maruz kalan depremzedelere vatandaşlar destek veriyor. Trollerin cirit attığı CHP'ye haddini bildirmek isteyen vatandaşlarda sembolik rakamlar gönderiyor.

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Yorumlar

CHP li AHLAKSIZ BELEDİYELERİ, FAŞİST ALÇAKLARI İNSANLIK-VİCDAN-MERHAMET-KARDEŞLİK EĞİTİMİ İÇİN "AKPARTİLİ BELEDİYELERE VE EVLERE EĞİTİME GÖNDERMEK LAZIM"...zerre kadar utanma ve.insanlıkları kalmışsa

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