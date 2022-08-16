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Gündem CHP heykelde sınırları aştı! Denizin ortasına 10 tonluk balık heykeli...
Gündem

CHP heykelde sınırları aştı! Denizin ortasına 10 tonluk balık heykeli...

Heykel belediyeciliği yürüten CHP'de heykellere bir yenisi daha eklendi. Daha önce Sanayi Ağacı heykeli ile eleştirilerin hedefi olan Datça Belediyesi bu kez de denizin ortasına 10 tonluk balık heykeli yerleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 19:19:00 - 2022-08-16 19:42:41
CHP heykelde sınırları aştı! Denizin ortasına 10 tonluk balık heykeli...

Vatandaşın parasını heykellere harcayan CHP'li belediyelerin heykel koleksiyonuna bir yenisi daha eklendi. Sanayi heykeliyle alay konusu olan Datça Belediyesi, bu kez de denizin ortasına 10 tonluk balık heykeli yerleştirdi.

Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler heykel hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. 

Denizin ortasına 10 tonluk heykel yerleştirdi

Datça Belediyesi bu kez heykelcilikte yeni bir çığır açarak Datça merkezdeki Kumluk Plajı'na, denizin ortasına 10 tonluk heykel yerleştirdi. Heykeltıraş Halil İbrahim Sever'e yaptırılan nesli tükenme tehlikesinde olan Orfoz balığı heykeli alay konusu oldu.

"Farkındalık yaratacağına inanıyorum" 

Demir yığınından Sanayi Ağacı için "Bu bir düşüncenin ürünüdür. Bu bir eserdir" diye niteleyen Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Orfoz balığı heykelinin farkındalık oluşturacağını belirtti.

Gürsel Uçar, "Orfoz, geçmişten günümüze bir miras ise bize düşen görevde gelecek nesillere emanet edebilmek adına bu balığın varlığını korumaktır. Orfoz, dünden bugüne en kıymetli balık türlerinden biridir. Denizlerimizde yok olmaması için yaşatılması ve korunması adına bu heykelin farkındalık yaratacağına inanıyorum" dedi.

CHP'li belediyenin daha önce diktiği ve kimse gelmediği için açılışı ertelenen Sanayi Ağacı...

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Yorumlar

Gezgin

Heykel denince ilk akla eskişehir geliyor. Adamlar yol çevre düzenlemesi hiç bişey yok ama şehirde dolu heykel var. 

Ömer

CHP adam olmaz ümidim yoktu şimdi tümden kauboldu tekeden süt çıkar CHP islah olmaz yok olmuyor .  
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