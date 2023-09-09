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Gündem CHP her telden çalıyor! Bir yanda TSK'ya iftira bir yanda Anıtkabir şovu
Gündem

CHP her telden çalıyor! Bir yanda TSK'ya iftira bir yanda Anıtkabir şovu

Yeniakit Publisher
2023-09-09 16:52:00 -
CHP her telden çalıyor! Bir yanda TSK'ya iftira bir yanda Anıtkabir şovu

CHP'nin terör sevici vekili Sezgin Tanrıkulu "Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." sözleriyle TSK'ya iftira atarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 81 ilden gelen 1922 kişiyi yanına alarak Anıtkabir'de şov yapmanın derdine düştü.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

CHP 100. yılını etkinliklerle kutluyor. Dün CHP Genel Merkezi'nin önünde başlayan etkinliklerde 100. yıla özel bestelenen marş seslendirildi.

Işık gösterisinin ardından sona eren etkinliğin ikinci gününde Kemal Kılıçdaroğlu ve akabindeki heyet, Anıtkabir'e gitti.

Anıtkabir şovu: 1922 kişiyle ziyaret

81 ilden gelen ve toplum her kesiminden oluşan 1922 kişiyle Anıtkabir'e giden Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra CHP'nin İkinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün mezarına geçti ve buraya da çelenk bıraktı.
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"Milletin huzur ve refahı için mücadele edeceğiz"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım. İzmir'den kurtuluşun ilan edildiği ve 100 yılımızı kutladığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünki temsilcileri olarak huzurunuzdayız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kurucusu olarak demokrasi, sosyal adalet ve laiklik ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığınız ve ileri görüşlülüğünüz bizlere ilham vermeye devam ediyor.

Bu vizyonu geleceğe taşımak ve daha eşit, adil bir toplum oluşturma bilinciyle milletimizin huzur ve refahı için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Sayın Genel Başkanım bugün iki büyük mirasınızdan biri olarak kabul ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü." sözleriyle Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bir yandan TSK'ya iftira: Köyleri yaktı, bombaladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında terörist cenazelerinde boy gösteren, SİHA'lara karşı çıkan, Kandil'e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni bir skandala imza attı.

Kamuoyunda "SİHA Sezgin" olarak bilinen CHP'li vekil, katıldığı televizyon programında haddini ve boyunu aşarak TSK'yı hedef aldı. Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." dedi.

CHP her telden çalıyor

Seçimlerde bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile el ele veren CHP'nin bir yanda Türk milletinin gözbebeği TSK'ya alçak iftiralar atıp bir yandan da Anıtkabir'de şov yapmanın derdine düşmesi "CHP her telden çalıyor" yorumlarına neden oldu.

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