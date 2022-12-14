  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel CHP hep böyle, basın özgürlüğü, adalet, hak hukuk, Atatürkçülük hep lafta! Gazeteciyi yere yatırarak ölesiye dövdü
Yerel

CHP hep böyle, basın özgürlüğü, adalet, hak hukuk, Atatürkçülük hep lafta! Gazeteciyi yere yatırarak ölesiye dövdü

Gazeteci Metin Engin, yerel bir gazete bürosunda CHP Ergene İlçe Teşkilatı yöneticisinin yumruklu saldırısına uğradı. Siyasi konudan sohbet eden ikilinin konuşması sırasında tartışma büyüyünce Savaş Güney, gazeteci Metin Engin'in söylemlerine defalarca yumrukla vurarak cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 14:08:00 - 2022-12-14 14:30:49

Kameralara yansıyan görüntülerde Savaş Güney'in, Metin Engin'i boğazından tutup yere yatırarak defalarca yumrukladığı görüldü.

 

Saldırısı sonrası Metin Engin kanlar içinde kalırken, Savaş Güney de olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Gazeteci Metin Engin, darp raporu olarak Savaş Güney'den şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23