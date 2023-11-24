CHP, HEDEP’e kucak açıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Genel başkanlık koltuğuna oturur oturmaz rotasını Türkiye ile sorunu olan, FETÖ’cüler dahil ne kadar şaibeli isim varsa onlara çeviren Özgür Özel, yaptığı açıklamalar ve hareketlerle HEDEP ile ittifak sinyali verdi. Özel’den cesaret alan CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko ise, HEDEP ile ittifak yapabileceklerini söyledi.

Açık açık dillendiriyorlar

CHP’nin HEDEP ile özgürce hareket etme yeteneğinin olduğunu vurgulayan Kanko, “HEDEP bizim içimizde olan bir parti. Daha önce belki biraz çekingen yapılıyordu bu işler ama bugün artık rahatlıkla görüşebilir” dedi. 1950 yılından beri iktidar yüzü görmeyen CHP, iktidar olabilmek adına terör örgütü siyasi uzantıları ile iş birliği yapmaktan kaçınmıyor. Son olarak Özel’in sırf HEDEP’e yaranmak için Türkiye’ye işgalci diyen Pervin Chakar’ın elini öpmesi temasın devam ettiğini gösteriyor.

CHP’nin PKK’nın siyasi uzantılarıyla yakın dönemdeki ilişkileri ise şöyle:

Terörseviciler Meclis'te

Kılıçdaroğlu, TBMM’de HDP ile gizli protokol imzaladı. PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük isteyen TELE1’in sahibi Merdan Yanardağ’a destek verdi. Ve şu sözleri sarfetti: “Biz YPG’yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur”, “Biz hapiste hasta yatan PKK’lıya da gittik, DHKP-C’liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, SİHA’ların “sivil yurttaşları” vurduğu yalanıyla manipülasyon yaptı. TSK’ya iftira atarak, TSK’nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığını iddia etti.

Her fırsatta devlete karşı olan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terörist Sakine Cansız’ın öldürülmesinin ardından “İnsanlık kaybetti” paylaşımı yapmıştı.

HDP, 2019 yerel seçimlerinde 7 ilde aday çıkarmayarak dirsek temasını sürdürdü.

Özel, Demirtaş’a selam gönderdi.

CHP’nin atası SHP, 1991 yılındaki kirli ittifak sonucunda Leyla Zana ile birlikte 22 HEP’liyi Meclise sokmuştu.