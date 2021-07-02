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Gündem CHP, HDP’yi kanatları altına aldı
Gündem

CHP, HDP’yi kanatları altına aldı

CHP, 2023 seçimleri için ortaklık kurduğu PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi adeta kanatları altına aldı. CHP Parti meclisi toplanarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem (GPS) adı altında 29 ilke belirledi. Buna göre, PKK ile işbirliği yapan belediye başkanları CHP tarafından koruma altına alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 13:45:00 -
CHP, HDP’yi kanatları altına aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem raporu görüşüldü. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu sunum yaptı. Kılıçdaroğlu’na rapora son şeklini verme yetkisi veren Parti Meclisi, GPS’nin 29 ilkesini belirledi.

Teröristlerle işbirliği dahi olsa hakları savunulacak

CHP'nin kurduğu yeni sisteme göre, "teröristler ile işbirliği yaptığı ispatlanan belediye başkanlarının yerine atanan kayyum uygulamasına son verilecek ve seçimle gelen belediye başkanlarının seçimle gitmesi güvence altına alınacak." denildi.

CHP’nin aldığı ilkelere göre;

Yeni bir merkez yerel dengesi kurulacak, yerel yönetimlerin gelirleri arttırılacak, kayyum uygulamalarına son verilip seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacaktır.

Eğitim politikalarının tek hedefi “Fikri Hür, İrfanı Hür, Vicdanı Hür” nesiller yetiştirmek olacak, üniversitelerimizde her türlü düşünce özgürce tartışılabilecek, üniversitelerimizin idari, mali ve bilimsel özerkliği sağlanacak, darbecilerin getirdiği YÖK kaldırılacaktır.

Kamu yönetimi liyakat, etkililik ve saydamlık ilkelerine göre örgütlenecektir. Kamuya alımlarda sözlü sınavlar kaldırılacak, istisnai durumlarda ses ve görüntü kaydı zorunlu olacaktır.

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Yorumlar

abi

peki chp yi kim koruyacak?
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çetin ÖZTÜRK

Daha durun durun bunlar fragman."Başkan aponun heykelini dikeceğiz"diyenlere her evden bir oy ile meclise soktular.RTE indirebilmek her şey mübah.Ayrıca işin içerisinde heykelde var.ee sempatik geliyor kitleye.
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