CHP, HDP’ye vagon oldu

MUHAMMET KUTLU/ANKARA

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, yerel seçimler ve Cumhur İttifakı’na karşı CHP ile İYİ Parti’nin, HDP desteğiyle kurdukları Millet İttifakı’na ilişkin görüşlerini Akit ile paylaştı.

CHP’nin Kılıçdaroğlu ile birlikte kurultay partisine dönüştüğünü aktaran Turan, “Tabanın taleplerine uzak, kendi ilkelerine zıt söylem ve eylemler içindeler. Geldiğimiz noktada terör seviciler ve FETÖ dilini kullananlarla kol kola hareket etmekten çekinmiyorlar. İstifa dalgalanmaları, yolsuzluk iddiaları ve antidemokratik tavırlarla birlikte, pusulasız, rotasını kaybetmiş bir CHP söz konusu. CHP, uzun zamandır HDP’nin vagonu olarak hareket ediyor” diye konuştu.

31 Mart akşamı koltuk gidici

CHP içinde büyük bir kargaşanın hakim olduğuna dikkat çeken Turan, şöyle devam etti: “İstifaların, kavgaların ve kimliksiz adayların önü arkası kesilmiyor. Bu durumda ne demokrasi açısından ne de icraat anlamında millete bir şey vaad ediyorlar. Yıllardır kendi içlerinde dahi istikrarı sağlayamadıklarını görüyoruz. Proje ittifakın üyeleri dört bir yana savrulmuş vaziyette. Kılıçdaroğlu 31 Mart akşamı, çok ciddi kurultay talepleriyle karşılaşacak. Artık parti tabanı da biliyor ki; Kılıçdaroğlu’na bırakın ülke yönetimini, apartman yöneticiliği bile verilmez, 23 Nisan’da dahi koltuk teslim edilmez.”

Cumhur İttifakı'na teveccüh

Bülent Turan kendi çalışmalarını ise şöyle değerlendirdi: “Önümüzde Türkiye tarihinin en önemli yerel seçimi var. Ümit ediyorum CHP tabanı gerekli siyasi refleksi gösterecektir. Bizler milletimizin refahı, devletimizin bekası için Cumhur İttifakı dedik. Geleceğin Türkiye’sini milletimizle beraber inşa ediyoruz. Milletimiz 24 Haziran’da bir karar verdi, Cumhur İttifakı’ndan yana irade gösterdi. 5 yıl Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, AK Parti de iktidar partisi. O yüzden yerel ile genelin uyum içerisinde olduğu bir dönem başlasın istiyoruz. Bundan sonraki seçimlerde yerel ve genel uyumu olursa, tam 5 yıl bir daha seçim yok. Önemli bir hizmet dönemi, kavgadan ve polemikten uzak iş yapalım diyoruz. Yapılan kamuoyu araştırmaları da halkımızın Cumhur İttifakı’na gösterdiği yüksek teveccühün her geçen gün daha da arttığını gösteriyor.”