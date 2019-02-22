0553 313 94 23

CHP, HDP’ye vagon oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimi Akit'e değerlendirdi.

22 Şubat 2019 Cuma 11:43
CHP, HDP’ye vagon oldu

 MUHAMMET KUTLU/ANKARA 

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, yerel seçimler ve Cumhur İttifakı’na karşı CHP ile İYİ Parti’nin, HDP desteğiyle kurdukları Millet İttifakı’na ilişkin görüşlerini Akit ile paylaştı.

CHP’nin Kılıçdaroğlu ile birlikte kurultay partisine dönüştüğünü aktaran Turan, “Tabanın taleplerine uzak, kendi ilkelerine zıt söylem ve eylemler içindeler. Geldiğimiz noktada terör seviciler ve FETÖ dilini kullananlarla kol kola hareket etmekten çekinmiyorlar. İstifa dalgalanmaları, yolsuzluk iddiaları ve antidemokratik tavırlarla birlikte, pusulasız, rotasını kaybetmiş bir CHP söz konusu. CHP, uzun zamandır HDP’nin vagonu olarak hareket ediyor” diye konuştu.

31 Mart akşamı koltuk gidici

CHP içinde büyük bir kargaşanın hakim olduğuna dikkat çeken Turan, şöyle devam etti: “İstifaların, kavgaların ve kimliksiz adayların önü arkası kesilmiyor. Bu durumda ne demokrasi açısından ne de icraat anlamında millete bir şey vaad ediyorlar. Yıllardır kendi içlerinde dahi istikrarı sağlayamadıklarını görüyoruz. Proje ittifakın üyeleri dört bir yana savrulmuş vaziyette. Kılıçdaroğlu 31 Mart akşamı, çok ciddi kurultay talepleriyle karşılaşacak. Artık parti tabanı da biliyor ki; Kılıçdaroğlu’na bırakın ülke yönetimini, apartman yöneticiliği bile verilmez, 23 Nisan’da dahi koltuk teslim edilmez.

Cumhur İttifakı'na teveccüh

Bülent Turan kendi çalışmalarını ise şöyle değerlendirdi: “Önümüzde Türkiye tarihinin en önemli yerel seçimi var. Ümit ediyorum CHP tabanı gerekli siyasi refleksi gösterecektir. Bizler milletimizin refahı, devletimizin bekası için Cumhur İttifakı dedik. Geleceğin Türkiye’sini milletimizle beraber inşa ediyoruz. Milletimiz 24 Haziran’da bir karar verdi, Cumhur İttifakı’ndan yana irade gösterdi. 5 yıl Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, AK Parti de iktidar partisi. O yüzden yerel ile genelin uyum içerisinde olduğu bir dönem başlasın istiyoruz. Bundan sonraki seçimlerde yerel ve genel uyumu olursa, tam 5 yıl bir daha seçim yok. Önemli bir hizmet dönemi, kavgadan ve polemikten uzak iş yapalım diyoruz. Yapılan kamuoyu araştırmaları da halkımızın Cumhur İttifakı’na gösterdiği yüksek teveccühün her geçen gün daha da arttığını gösteriyor.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:43
  1. AK Parti
  2. TBMM
  3. Bülent Turan
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan Yüksek Mahkemesinden Keşmirlileri koruyan karar
    1. Hindistan Yüksek Mahkemesinden..
    2. Akhisar’da kaçak dökülen molozlar..
    3. Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak..
    4. ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS..
    5. ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’..
    6. Bursa'da baltayla işlenen cinayetle..
    7. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
    8. Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
    9. Çin: "Venezuela’nın insani yardıma..
    10. Altay’ın gözü 3. galibiyette
    11. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
    12. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
    13. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    14. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    15. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    16. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
    17. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
    18. Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit..
    19. 'Kocamaz DP'den de aday olamaz'
    20. Kangal Belediye Başkanı Öztürk,..
    21. Batum Başkonsolosu Makbule Koçak’tan..
    22. Çeşme'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
    23. Uludağ’ı hiç böyle görmediniz
    24. Katil Netanyahu İsrail'de eridi!..
    25. İslam okulları Hollanda’nın en..
    26. Başkan Yaşar: "2009 yılında..
    27. Özhan Gönüllüleri’nden sokak..
    28. 18 yaşını dolduran kan bağışına koşuyor
    29. Tavuk çiftliği atıklarının bertarafı..
    30. GRAFİKLİ - Yemen iç savaşında Hudeyde..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...