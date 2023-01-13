CHP-HDP ve İYİ Parti'nin TBMM ittifakı! Türkkan ve Başarır için düzenlenen Karma Komisyon toplantısına üçü de katılmadı

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılandığı mahkemeyi basması, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın da Bingöl'deki esnaf ziyaretinde şehit bacısına küfretmesi sebebi ile dokunulmazlıklarının kaldırılması için Karma Komisyon toplantısına CHP-İYİ Parti ve HDP katılmadı.

52 üyeden oluşan Karma Komisyon toplantısında Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi.

CHP ve İYİ Parti, vekilleri için düzenlenen Karma Komisyon toplantısına katılmayacağını duyurmuştu. CHP ve İP'in ardından 6'lı masanın gizli ortağı HDP de toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi için komisyonda ‘Evet’ yönünde oy kullanan CHP, Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi için Genel Kurul’da kurulda yapılan oylamada ise ‘Hayır’ oyu kullanmıştı.

İsterlerse savunma yapabilecekler!

HDP, CHP ve İP'li üyelerin, Hazırlık Komisyonu toplantısına da katılması beklenmezken, Başarır ve Türkkan istedikleri takdirde savunma yapabilecek. Komisyonun önünde Başarır ve Türkkan’ın fezlekelerini görüşmek için en fazla bir ay süre var. İnceleme sonucu hazırlanacak rapor Karma Komisyon’a gönderilecek. Komisyondan dokunulmazlıklar kaldırılması yönünde karar çıkarsa, son söz Genel Kurul’da olacak.