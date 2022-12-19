CHP-HDP kardeşliği tam gaz! CHP Polise hakaret eden PKK’lı teröriste sahip çıktı!

Dün İstanbul Kadıköy’de bir grup HDP’li izinsiz bir şekilde toplandı ve terör örgütü PKK için eylem yapmak istedi. Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba polisler müdahalede bulundu. Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede çıktı.

POLİSİN SABRINI ZORLADI, TOKATI YEDİ

Polis, kendisine bağırıp hakaretler eden ve talimat veren Encü’ye tokat atarken o anlar kaydedildi.

Kadıköy’de PKK için yasa dışı gösteri yapan HDP’li eski vekil Ferhat Encü, küfür ve hakaret ettiği polisten Osmanlı tokadını böyle yedi!

PKK’NIN KAMPINDA EĞİTİLMİŞ

PKK’nın Cudi’deki kampında yaklaşık bir ay silahlı eğitim gören Ferhat Encü, HDP İstanbul İl Başkanı oldu. Encü daha önce ‘terör propagandası yapmak’ suçundan hapse mahkum edilmiş ve bu nedenle vekilliği düşürülmüştü.

CHP’LİLER FERHAT ENCÜ’NÜN SAFINI TUTTU

Türk polisini uyuşturucu ticareti yapmakla suçlayan CHP, yine kendisinden bekleneni yaptı ve HDP’ye sahip çıktı. PKK kamplarında yetişen Ferhat Encü’nün polise olan küfür ve hakaretlerini görmezden gelen CHP’li isimler yine PKK’yı aklarken Türk polisini suçladı.