CHP-HDP kardeşliği: CHP'li Gürsel Tekin HDP'yi savunmak için ağzını bozdu!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iktidara geldiklerinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini, bunun tersinin ise milli iradeye ters düştüğünü söylemişti. Fatih Altaylı'nın sunduğu programda Tekin ağzını bozarak söylediklerini ve HDP'yi savunmaya devam etti ve küfürlü konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iktidara geldiklerinde HDP’ye bakanlık verebileceklerini, bunun tersinin ise milli iradeye ters düştüğünü söylemişti. Fatih Altaylı’nın sunduğu programda Tekin ağzını bozarak söylediklerini ve HDP’yi savunmaya devam etti. Gürsel Tekin HDP’ye siper oldu: “Herkese meydan okuyorum, Her parti bakanlık alabilir, HDP alamaz mı diyecektim, Benim öyle yav.ak ilişkilerim olmaz” dedi.

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