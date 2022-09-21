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Siyaset CHP-HDP kardeşliği: CHP'li Gürsel Tekin HDP'yi savunmak için ağzını bozdu!
Siyaset

CHP-HDP kardeşliği: CHP'li Gürsel Tekin HDP'yi savunmak için ağzını bozdu!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iktidara geldiklerinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini, bunun tersinin ise milli iradeye ters düştüğünü söylemişti. Fatih Altaylı'nın sunduğu programda Tekin ağzını bozarak söylediklerini ve HDP'yi savunmaya devam etti ve küfürlü konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 10:22:00 -
CHP-HDP kardeşliği: CHP'li Gürsel Tekin HDP'yi savunmak için ağzını bozdu!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iktidara geldiklerinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini, bunun tersinin ise milli iradeye ters düştüğünü söylemişti. Fatih Altaylı'nın sunduğu programda Tekin ağzını bozarak söylediklerini ve HDP'yi savunmaya devam etti ve küfürlü konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iktidara geldiklerinde HDP’ye bakanlık verebileceklerini, bunun tersinin ise milli iradeye ters düştüğünü söylemişti. Fatih Altaylı’nın sunduğu programda Tekin ağzını bozarak söylediklerini ve HDP’yi savunmaya devam etti. Gürsel Tekin HDP’ye siper oldu: “Herkese meydan okuyorum, Her parti bakanlık alabilir, HDP alamaz mı diyecektim, Benim öyle yav.ak ilişkilerim olmaz” dedi.

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Yorumlar

oflu baba

ULAN KANSIZ SEN ZATEN  BIR VATAN HAINISIN KOMILIK,TEN MILLETVEKILI OLMUS ZAVALLI AGZI BOZUK ZIGNIYETI BOZUK BIR S.SIZSIN BIR ATATURKE BAKIYORUM BIRDE KURDUGU PARTIDEKI MILLETVEKILLERINE BAKIYORUM ZAVALLI ATATURK BOSU BOSUNA UGRASMIS KARA CAHIL SAHTE KABADAYI KANSIZLARA PARTIYI KURMUS EMANET ETMIS . BILSE KOURARMIYDI PARTIYI BANKAYI .

Amine

Adam doğru söylüyor,direk ben hainim,bozguncuyum, kötüyüm,hainlerle,bozguncularla,kötülerle işbirliği yaparım diyor.
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