CHP-HDP ittifakını derinleştiriyorlar! Kaftancıoğlu’nun PKK savunuculuğuna HDP kayıtsız kalmadı

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

31 Mart yerel seçimlerinde HDP’nin desteği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP, HDP’ye diyet borcunu ödemeye başladı. CHP’nin HDP zihniyetli İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun PKK’lıları savunan açıklamalarına sevinen HDP, yaptığı açıklamada CHP ile her adımı atmaya hazır olduklarını açıkladı.

Karşılıklı CHP-HDP ittifakını derinleştirme adımları

Bir TV kanalında 2013 yılında Paris’te öldürülen PKK’lıları “Ne olursa olsun siz üç kadını Avrupa’nın merkezince vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım” diyerek PKK savunuculuğuna soyunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamalarına HDP kayıtsız kalmadı. 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’nin CHP ile yaptığı gizli ittifakın mimarı olarak bilinen Kaftancıoğlu’nun PKK’yı savunan açıklamalarına karşılık veren HDP Sözcüsü Günay Kubilay,“HDP olarak bir Demokrasi İttifakı’nın aslında ülkedeki sorunların çözümünün başlangıç adımı olacağını yıllardır biz söylüyoruz. Biz bu yöndeki bütün adımları desteklediğimiz gibi bizzat öncülük yapmaya çalışıyoruz. Artık 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, AKP-MHP iktidar bloğunun izlediği savaş ve şiddet sarmalından çıkılması gerektiğini ve tekrar barış ve demokrasi masasına dönülmesi gerektiğini defalarca hatırlattık.” ifadelerini kullandı.

PKK yayın organından göz kırptı

PKK’nın yayın organı olarak bilinen Yeni Yaşam gazetesine açıklama yapan HDP Sözcüsü Günay Kubilay, “31 Mart ve 23 Haziran’da İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan o 800 binlik fark aslında demokrasi, barış, özgürlük talebinde büyük bir ısrarın olduğunu tekrar kanıtlamış oldu. Eğer CHP, bu yönde bir adım atarsa bu çok olumlu bir gelişme olacaktır. Türkiye halklarının birlikte yaşama mücadelesini, yeni toplumsal sözleşmeyle beraber, başka bir yüzeye taşıyacak yeni bir demokratik Türkiye vizyonu oluşturacak her adımı birlikte ataya hazırız. Bu tür girişimleri de desteklemeye hazırız. Yeter ki, burada barış için, demokrasi için, adalet ve özgürlük için yeni bir sürece kapı açılsın” ifadeleriyle CHP ve HDP arasındaki ilişkinin derinleştirilmesine yönelik arzusunu dile getirdi.