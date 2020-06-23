CHP, HDP, Baronlar kaos üretiyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Avukatlık Kanunu’nda baroların yapısıyla ilgili yapılması planlanan adil idari değişiklikleri protesto etmek amacıyla sözde “Savunma Yürüyüşü” başlatan bazı baro başkanları, Ankara’ya ulaştı. Polisin, valilik kararıyla yürüyüşe izin verilmediğini belirtmesi üzerine, baro başkanları ve polis arasında arbede yaşandı. Hızını alamayan baro üyeleri polise saldırdı.

PKK’lı eli kanlı katillerle devleti tehdit eden HDP’li Leyla Güven ve Eren Bülbül’ü şehit eden teröristin cenazesine katılan Musa Farisoğulları’nın vekilliğinin düşürülmesinin ardından sözde “demokrasi” yürüyüşü başlatan HDP, anti demokratik uygulamaları gündeme getirilerek seçim sistemleri adilleştirilmek istenen baroların başkanları koltuk korkusuyla yollara düşerken, CHP de vatandaşı kışkırtıyor.

Sokağa açık davet

CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun ve CHP’li Özgür Özel’in yaptığı darbe çağrılarının ardından CHP eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı katıldığı bir televizyon programında, “Türkiye’yi örgütlememiz lazım. Örgütleme yolu da kesinlikle sokaktan geçmek zorundadır” diyerek halkı devlete karşı kışkırtmaya çalıştı.

Yapılmak istenen provokasyonlara ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, bu hareketler ve söylemlerin arkasında kaybettikleri seçimlerin hazımsızlığı olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

Kaos ve anarşi

“Bu zihniyetin en iyi bildiği şey insanları kışkırtmaktır. Şu anda barolar ile alakalı gerekli açıklamalar yapıldı. Buna rağmen anlamsız bir yürüyüş içerisine girdiler. Olayları provoke etmek için, insanların zihinlerini bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. Bunların herhangi bir şey ürettikleri, hizmetleri yok. Tek yaptıkları şey kaos ve anarşidir. Bu zihniyetle yıllardır devam ediyorlar. Eylem yapmak, yürümek herkesin hakkıdır. Ancak olayları provoke edip insanları galeyana getirmek kabul edilemez. Makul ve mantıklı bir konuyla gelseler tabii ki haklarını kullanabilirler. Burası demokratik, özgür bir ülke. Emin olun bu yürüyenler, daha öne yürümüş olanlar ve insanları sokağa davet edenlerin birçoğu neyi neden yaptıklarını bilmiyorlardı. Bunların asıl hazımsızlığı kaybettikleri seçimlerdir. Bugün anketlere bakanlar milletimizin hükümetin arkasında olduğunu görürler. Erken seçim diye bağıranlar bunun için elinden geleni yapıyor. Kaos ortamı oluşturup erken seçim yapmak istiyorlar. Ancak seçim olsa bile sonuç yine aynı olacaktır.”

Bu tür çağrılarla devletin ve milletin başına çoraplar örüldüğünü dile getiren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da, şunları dile getirdi:

Halk düşmanları

“Hukuksuz, yasal olmayan bir şekilde sokağa dökülmek, davet etmek ihanettir. Kargaşa altından kalkılamayacak birçok sonuç doğurur. Gezi Parkı olaylarını düşünün. Zararlarını hepimiz ödedik. Devletimize, milletimize açtığı yaraları gördük. Birilerinin insanları sokağa çağırması, sokakta örgütlenelim demesi hayra alamet değildir. Bu tür söylemlerle devletimizin ve milletimizin başına ne tür bir çorap örme peşindeler? Bugün barolar yürüyor. HDP sözde demokrasi deyip yürümüştü. CHP de alttan insanları sokağa davet ediyor. Bu kafa hep aynı çalışıyor. Demokrasinin arkasına sığınarak, diğer değerlerimizin arkasına sığınarak devlete ve millete zarar vermek isteyen kesimlere asla fırsat vermeyiz. Milletimiz de bunları görüyor.”