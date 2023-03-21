CHP-HDP arasındaki kirli pazarlığa tepkiler çığ gibi: Vatanı satmaya utanmıyor musun?

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce 18 Mart olarak kararlaştırılan ancak gelen tepkiler üzerine ertelediği HDP görüşmesini dün TBMM'de gerçekleştirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. HDP ile yapılan kirli pazarlık büyük tepki çekti. CHP-HDP görüşmesine bir tepki de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyelerinden geldi.

TBMM'nin önünde toplanan şehit aileleri ve gaziler, CHP ile HDP'nin görüşmesini protesto etti. Kalabalık, "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Terörist HDP, işbirlikçi CHP" sloganları attı.

''BU VATANI SATMAYA UTANMIYOR MUSUN''

TÜGŞAV Başkanı Gazi Lokman Aylar, yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

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"Burada yapılan hain görüşmeyle şehitlerimizin aziz hatıraları incitilmiş, vatana bedel ödeyen kahraman gazilerimiz derinden yaralanmıştır. Ulu önder Atatürk'ün izinde olduğunu söyleyenler meğer teröristlerin izindelermiş. Şehit annelerinin, babalarının, bu ülkeye uzuvlarını feda eden kahraman gazilerimiz adına sesleniyoruz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, hainliklerini üst düzeye çıkaran ve terör örgütleriyle aynı masaya oturup bu ülkeyi satmaya kalkışan bu alçaklara hiçbir zaman fırsat vermeyin. Ey Kılıçdaroğlu, koltuk uğruna şehitleri, bu vatanı satmaya hiç mi utanmıyorsun?''

''BU ALÇAKLIĞI SANDIĞA GÖMECEĞİZ''

Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen TÜGŞAV Başkanı Gazi Lokman Aylar, ''HDP sizden binlerce bebeğin ve şehidimizin katili olan terörist başı Öcalan'ı serbest bırakmanızı talep ediyor. Bu taleplerini yerine getirecek misiniz? Nasıl ki dağlarda mücadele ettiysek bugün buradaki mücadelemiz de devam edecek. Nasıl ki o teröristleri sarı torbaya koyup toprağın altına gömdüysek 14 Mayıs'ta da bu hainliği, alçaklığı sandığa gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

''ÇOCUKLARIMIZ BOŞUNA MI ŞEHİT OLDU''

Şehit Komando Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt'un annesi Sema Bozkurt, ise "Hep televizyondan bu görüşmenin haberleri gördükçe çok üzüldüm. Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle işbirliği içinde olmasına çok üzülüyorum. Bizim çocuklarımız boşuna mı şehit oldu? Sapasağlam yavrularımız niye şehit oldu o zaman? Namazlarımda Kılıçdaroğlu kazanmasın diye dua ediyorum. Kazanırsa vatanımızı da bölecekler" difadelerini kullandı.

''DÜŞMANLARLA KATİLLERLE BİR OLDU''

Mardin Nusaybin'de şehit Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır da kirli pazarlığa ateş püskürdü ve şunları söyled; "2016'da oğlum şehit olduğundan beri hayatımız zindana döndü. Kılıçdaroğlu, HDP'yle birleşmeye kalkıyor. Bizim yavrularımız onlar için can verdi. Vatan için çocuğunu, annesini, babasını bıraktı. Onlar da düşmanlarla, katillerle bir oldu. O da katil"