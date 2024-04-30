  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP havada kaptı! Bir İP'li daha gemiyi terk etti
Siyaset

CHP havada kaptı! Bir İP'li daha gemiyi terk etti

Yeniakit Publisher
2024-04-30 16:54:00 - 2024-04-30 16:58:40
CHP havada kaptı! Bir İP'li daha gemiyi terk etti

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı’ndan istifa eden Sevinç Atabay, CHP’ye katıldı.

İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçildiği kurultaydan sonra partiden kopmalar devam ediyor.

İP'in Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevinç Atabay oartisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. Gemiyi terk eden İP'li Atabay rozetini Özgür Özel, CHP Grup toplantısının ardından taktı.

Özgür Özel, Atabay’ın partiye katılmasını, “Çok önemli bir bilim insanı ve çok iyi bir idareci. Yerel yönetimler akademimizin gücüne güç katacak. Baba evine Atatürk’ün partisine hoş geldi” sözleriyle duyurdu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti'de yeni Genel Başkan belli oldu
İYİ Parti'de yeni Genel Başkan belli oldu

Gündem

İYİ Parti'de yeni Genel Başkan belli oldu

Biz değil İYİ Partili söylüyor! Liyakatsızlık istifa getirdi
Biz değil İYİ Partili söylüyor! Liyakatsızlık istifa getirdi

Siyaset

Biz değil İYİ Partili söylüyor! Liyakatsızlık istifa getirdi

İyi partinin başına bu öfkeli adam geçti! Müsavat değil Musallat
İyi partinin başına bu öfkeli adam geçti! Müsavat değil Musallat

Gündem

İyi partinin başına bu öfkeli adam geçti! Müsavat değil Musallat

İYİ Parti'de şok! Belediye Başkanı istifa etti
İYİ Parti'de şok! Belediye Başkanı istifa etti

Gündem

İYİ Parti'de şok! Belediye Başkanı istifa etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23