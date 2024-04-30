CHP havada kaptı! Bir İP'li daha gemiyi terk etti
İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı’ndan istifa eden Sevinç Atabay, CHP’ye katıldı.
İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçildiği kurultaydan sonra partiden kopmalar devam ediyor.
İP'in Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevinç Atabay oartisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. Gemiyi terk eden İP'li Atabay rozetini Özgür Özel, CHP Grup toplantısının ardından taktı.
Özgür Özel, Atabay’ın partiye katılmasını, “Çok önemli bir bilim insanı ve çok iyi bir idareci. Yerel yönetimler akademimizin gücüne güç katacak. Baba evine Atatürk’ün partisine hoş geldi” sözleriyle duyurdu.