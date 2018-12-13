CHP Hatay ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Hatay ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Reyhanlı belediye başkan adayı, CHP Payas belediye başkan adayı, Antakya CHP belediye başkan adayı, CHP Dörtyol belediye başkan adayı, CHP Hassa belediye başkan adayı, CHP Belen belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Hatay ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Hatay Reyhanlı belediye başkan adayı Nihat Dağ,

CHP Hatay Payas belediye başkan adayı Ali Oğuz

CHP Hatay Antakya belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu

CHP Hatay belediye başkan adayı belli oldu mu?

CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanacak belediye başkan adayları arasında Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş oldu.

2014 Hatay yerel seçim sonuçları

CHPadayı Lütfü Savaş% 41.2

AK Parti adayı Sadullah Ergin% 40.5

MHP adayı Mete Aslan % 15.3

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi