CHP "Hata yaptık, değiştik" diyor ama... Siz onu bizim külahımıza anlatın

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Laikçi Kemalist malum kesimin 28 Şubat Post Modern Darbesi'yle Müslümanlara uyguladığı zulümler hala hafızalarda yerini korurken, CHP'nin takiyyesi ise pes dedirtiyor.

Laikçi Kemalistlerin siyasi organı CHP; millet ile inatlaşarak siyasi arenada barınamayacağını anlayarak başörtüsü ve İslam'a yönelik ılımlı açıklamalarda bulunsa da yandaş yayın organlarıyla asıl zihniyetlerini açık etmeye devam ediyor.

Giriş: "Başörtüsü konusunda hata yaptık"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü yasağıyla ilgili itirafta bulunarak "Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsünü Türkiye’nin en temel meselesi haline getirdik. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, imkânını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı" ifadelerini kullanmıştı.

Değiştik mesajı veren Kılıçdaroğlu, daha da ileri giderek "Başörtüsü yasağını biz kaldırdık" palavrasını da atmıştı.

GELİŞME: Başörtülü kadınları 'konu mankeni' gibi kullandı

Seçim kaybettikçe İslami değerlere yanaşmayı sürdüren CHP, son olarak da başörtülüleri adeta 'konu mankeni' gibi kullanarak Parti Meclisi'ne dahi soktu.

Son olarak, İstanbul'daki Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının açılışında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, baretleri çıkarılan iki başörtülü kadınla şov yapması dikkat çekti.

CHP yandaşı yayın organları hiç de öyle demiyor

Öte yandan Türkiye tarihinin en karanlık günlerinden biri olan ve başörtüsü zulmünün zirve yaptığı 28 Şubat Post Modern Darbesi'nin yıl dönümünde CHP yandaşı yayın organlarının her seçimde şovunu yaptığı "başörtüsü" akıllarına gelmedi.

CHP'li Kılıçdaroğlu'nun değiştik lafının havada kaldığını gösteren CHP yandaşı gazeteler, 28 Şubat'ta üç maymunu oynayarak görmezden geldi ya da aklamaya çalışarak Erdoğan'a saldırdı.

28 Şubat'ın yıldönümünde Erbakan'a yaptıklarını Erdoğan'a yaptılar

28 Şubat darbesinin yıl dönümünde Sözcü, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a o dönem yaptıkları gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yolsuzluk iftirasını atmaya kalktı ve soruşturma açılmasını istedi.

Atatürk istismarıyla Erdoğan'a saldırdı

Cumhuriyet, Atatürk istismarı yaparak 28 Şubat'ın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırması manidar karşılandı.

Darbecileri aklamaya çalıştı

Birgün ise 28 Şubat darbecilerini aklayıp zulme uğrayan Müslümanların mağdur olmadığı yalanını birinci sayfasına taşıdı.

CHP'li Fikri Sağlar değişmediklerini itiraf etmişti

Diğer taraftan CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV ekranlarına çıkarak CHP'nin takiyye yaptığı başörtüsü hakkındaki düşüncesini ifşa etmişti.

CHP'li Sağlar'ın Halk TV'de söylediği 'Başörtülü hakimin adaletinden şüpheliyim' sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Siz o değişimi külahımıza anlatın!

28 Şubat'ın bu yıldönümünde de değiştiğini iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine rağmen, CHP'li isimler ve yandaş yayın organlarında hiçbir değişim emaresi görülmedi.