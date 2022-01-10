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Gündem CHP, hastaneden terörist kaçıran, polis taşlayan HDP'liye özgürlük istedi
Gündem

CHP, hastaneden terörist kaçıran, polis taşlayan HDP'liye özgürlük istedi

HDP ile ittifak yapan CHP'nin milletvekilleri bir skandala daha imza attı. CHP'li vekiller Türk ordusuna "militarist grup" diyen, polise taş atarken görüntülenen ve hastaneden terörist kaçırdığı ortaya çıkan HDP'li Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması için sosyal medyadan borazanlık yapmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 11:40:00 -
CHP, hastaneden terörist kaçıran, polis taşlayan HDP'liye özgürlük istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türk ordusunu hedef alan, PKK elebaşına "sayın" diye hitap eden ve teröristlerle bağlantısı çıkan HDP'li Aysel Tuğluk'a sahip çıktı.

Sosyal medyadan çağrıya başladılar

2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen 6-7 Ekim olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Aysel Tuğluk için özgürlük isteyen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, şunları söyledi:

Sizin değer yargılarınızla düşünmek ve hissetmek zorunda değiliz... Zamanın ruhuna veya gücüne teslim olmak zorunda da değiliz... Vicdanımızı baskılara teslim etmeyeceğiz...

Tuğluk'un resmini paylaştılar

Erdoğdu gibi Tuğluk'un serbest bırakılması için çağrıda bulunan bir başka isim de CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen oldu. Sosyal medya hesabından "Aysel Tuğluk'a Özgürlük" etiketini kullanarak paylaşım yaptı.

CHP'li Özkan: Vicdansızlık

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise HDP'li Tuğluk'un tutuklu olmasının "vicdansızlık ve zulüm" olduğunu savunarak "Aysel Tuğluk ağır hastalığına rağmen hala tutuklu. Bu vicdansızlık ve zulüm derhal bitmelidir" dedi.


Polisi taşladı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan olaylarda, HDP'nin eski vekili Aysel Tuğluk, polise taş atarken görüntülenmişti. Taş attığını doğrulayan Tuğluk, "Kendimi savunmak için yerde bulduğum taşla karşılık verdim" sözleriyle kendisini savunmuştu.

Teröristi hastaneden kaçırdı

2014’te örgüte katıldıktan sonra teslim olan “Bahoz Bismil” kod adlı M.D.’nin ifadesi, HDP’li Aysel Tuğluk’un terör bağlantısını deşifre etmişti. M.D, Tuğluk'un "Geçmiş olsun. Seni Nusaybin’e götüreceğiz" diyerek 200 dolar verdiğini ve şoförüyle kendisini kaçırdığını itiraf etmişti.

Tuğluk, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "sayın" diyerek hitap etmişti. Yaptığı bir konuşmada, "Birileri 'Sayın Öcalan'ı sevmeyebilir, beğenmeyebilir. Hatta kendince küçümseyebilir ama sayın Öcalan bir önderdir." ifadelerini kullanmıştı.

Türk ordusuna hakaret

Bir başka konuşmasında ise "TSK denen militarist grup" sözüyle Türk ordusunu hedef almıştı. Tuğluk ayrıca, "Bizim tabanımız PKK tabanıdır. Ondan etkilenen ve ona sempatiyle bakan bir taban. O tabanın bizim politikamızı etkileme gücü var" şeklinde konuşmuştu.

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Yorumlar

Mehmet Soylu

CHP , HDP den aşağıda kalmaz fazlası var. görmek istemeyene yapcak bişe yok
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BİR ANLAYIN YAHU CHP BİR TÜRK PARTİSİ DEĞİL CHP 95 SENEDİR SİYONİSTLERİN VE İNGİLİZLER KURMUŞ OLDUĞU BİR PARTİ,,BU CHP HİÇ AKILANMADINIZMI NEDEN 95 SENEDİR TEK PARTİ VE AYAKTA BU KİMİZ PARTİSİ OLDUĞUNU NEDEN İLAN ETMİYORMUSUNUZ KÜRESELCİLERDEN,Mİ KOKKUYORSUNUZ,,,BİZ ANAŞIZ YAPIN ,,, BİR YAZAR VEYA TARİHÇİ VEYA BİR ANALIZCI YAZI BİLE YAŞMIYORLA,,, BEKLİYORLAR BİR GAVUR YAZDIKTAN SONRA ,,, HAAAAAAAAAA DEMEK TÜRK PARTİSİ DEĞİLMİŞ,,, ÇOK YAKINDA DİYECEKLER,,,, VESSELAM,,,
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