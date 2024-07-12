CHP hamileyi gaziyi öğretmeni çöpçü yaptı! Çöplük zihniyeti

Her fırsatta işçi ve emekten yana olduklarını öne süren ve seçim öncesi sevgi pıtırcığı pozları veren CHP’li başkanlar, koltuğa oturmalarının ardından emrindeki personele kâbusu yaşatıyor. Üniversite mezunu Hacer Kaya’yı karnındaki bebek ile çöp toplamakla görevlendiren CHP’li Mersin Tarsus İlçe Belediyesi ile PKK’nın düzenlediği bombalı saldırıda yaralanan Murat Esgin adlı gaziyi “temizlikçi” yapan Kastamonu Belediyesi’nin ardından benzer bir mobbing haberi Toroslar İlçe Belediyesi’nden geldi. CHP’li Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız’ın, uzun yıllar MHP’li başkanlar tarafından yönetilen belediyede görevli çok sayıda liyakatli personeli tenzili rütbe ile çöp toplamakla görevlendirdiği ortaya çıktı. DEM Parti desteğiyle seçilen CHP’li Yıldız’ın imzaladığı 8 Temmuz 2024 tarihli görevlendirme yazısında, aralarında Fen İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli 23 personelin çöp kamyonlarında “sırtçı” olarak çalışmaya zorlandığı belirlendi.

İşte sürgün listesi

Görevlendirmeden ziyade sürgün anlamına gelen ve CHP’nin “çöp zihniyetini” gözler önüne seren mobbing listesi şöyle:

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde görevli Suat Ersoy, Mustafa Tek, Mehmet Yeşil, Erkut Bolat, Kuttusi Canarslan, Ertuğrul Tuncer, Sabahattin Türkmen ve Ömer Çelik, Temizlik İşlerine çöp kamyonunda “Sırtçı” yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Eyüp Ay, Sedat Temiz ve Deniz Bağdat, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp kamyonunda “Sırtçı” olarak görevlendirildi.

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünde görevli Mustafa Ongun, Aşkın Yıldız, Birol Tarman ve Mustafa Selamoğlu, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp kamyonunda “Sırtçı” görevine sürgün edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Taner Maarufoğlu, Yasin Abacı ve Mehmet Kürşat Güler, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp kamyonunda “Sırtçı” yapıldı.

Zabıta Müdürlüğünde görevli Erhan Boz, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp kamyonunda “Sırtçı” yapıldı.

Kültür İşleri Müdürlüğünde görevli Sait Ceryan, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp kamyonunda “Sırtçı” yapıldı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli Murat Burak, Temizlik İşleri bağlı çöp kamyonunda “Sırtçı” yapıldı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Hasan Kılınç, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp kamyonunda “Sırtçı” yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Bahadır Düzmekaroğlu da çöp kamyonunda “Sırtçı” yapıldı

Görevlendirme değil intikam

Konuyla ilgili akit’e konuşan MHP Toroslar Meclis Üyesi İlhan Çokgün, söz konusu personelin görev tanımı ile işe alındığını, CHP’li Yıldız’ın ise liyakatli personelden intikam almak için onları mobbingle istifaya zorlayarak yandaşlarına kadro açmak istediğini belirterek, şunları anlattı: “Bunların tamamı kadrolu ve liyakatli belediye personeli. Bu insanlar on sene önce, yirmi sene önce işe alınırken ‘görev tanımı’ ile işe alındı. Bunlar tanımlı görevden başka iş yapmaz. Bütün kurumlarda bu böyledir. Siz bu kişileri hizmetli, ne bileyim çöpçü, işte ne bileyim şoför ve buna benzer görevlerde çalıştıramazsınız. Böyle keyfe keder uygulama yapamazsınız. Dolayısıyla burada CHP’li yöneticilerin bir baskısı söz konusu. Personelin işi kendinin bırakıp gitmesini istiyor. Her biri liyakat ehli olan bu tecrübeli personelin tazminatsız ayrılmasını istiyor. Bu sayede yandaşlarına kadro açmaya çalışıyor. Bu görevlendirme değil sürgündür. Kendilerinden olmayan personelden intikam alıyor. O yüzden özellikle çalışan insanlar temizlik hizmetlerinde görevlendiriyorlar. Resmen intikam hırsıyla hareket ediyorlar.”

Öğretmenlere çöpçülük

Öte yandan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Gaziantep Şehitkamil Belediyesi geçtiğimiz günlerde işten kovduğu 60 temizlik işçisinin yerine kurum bünyesindeki 40 öğretmeni görevlendirerek, eğitim neferlerini çöp toplamaya zorlamıştı. Tarsus İlçe Belediye Başkanı seçilen Ali Boltaç da üniversite mezunu Hacer Kaya’yı karnındaki 5 aylık bebek ile çöp toplamakla görevlendirmişti. akit, CHP’li Boltaç’ın zulmünü 22 Haziran 2024 tarihli sayısında “CHP’de insanlık kalmamış” manşetiyle duyurmuştu.