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Gündem CHP halktan işte böyle koptu! İl delegeleri akrabalardan seçiliyor CHP İzmir’de eş-dost listesi
Gündem

CHP halktan işte böyle koptu! İl delegeleri akrabalardan seçiliyor CHP İzmir’de eş-dost listesi

Yeniakit Publisher
2023-09-21 11:36:00 -
CHP halktan işte böyle koptu! İl delegeleri akrabalardan seçiliyor CHP İzmir’de eş-dost listesi

Koltuğunu kurultayda sağlama almaya çalışan Kılıçdaroğlu, genel başkanı belirleyecek il delegelerini kendine yakın isimlerin akrabalarından seçiyor. İzmir’de delegeler CHP yönetiminde etkili olan isimlerin yakınlarından oluştu. CHP Milletvekili Mahir Polat'ın baldızı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serkan Kalmaz'ın yengesi Esin Kalmaz, İmar Komisyonu Başkanı İrfan Önal'ın eşi Gökçe Pişkin Önal bunlardan bazıları.

Mayıs seçimleri öncesinde kayırmacılıkla mücadele etmek için iktidara talip olan CHP, milletvekili listelerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarının yakınlarına açmıştı. Benzeri bir taktiğin il kongrelerinde de uygulandığı öğrenildi. Olaylı geçen İzmir İl Kongresi’nde, büyük kurultayda oy kullanacak 56 delegeden 10 kadarı il başkanının listesinden seçildi. Genel Merkez’in desteklediği İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun listesinden kurultay delegesi seçilenler arasında dikkat çekici isimler var.

 

AİLE TOPLANTISI GİBİ LİSTE

Torbalı’da Meclis üyeliğinden sonra İzmir 9’uncu sıra milletvekili adayı gösterilen Sefer İpekli’nin damadı Ekincan Aksoy, uzun yıllardan beri il yönetim kurulu üyeliği yapan Sedrettin Coşkuner’in eşi Gülseren Coşkuner, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serkan Kalmaz’ın yengesi Esin Kalmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı İrfan Önal’ın eşi Gökçe Pişkin Önal, CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Akın Geyik’in eşi Didar Geyik, CHP PM üyesi, eski İzmir İl Başkanı ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu’nun gelini Selma Nalbantoğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın baldızı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu üyesi Ulaş Polat’ın eşi Zekiye Polat bu delegeler arasında gösteriliyor.

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Yorumlar

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Yoo ne alaka chp hiç ni zaman halkla olmadı ki biz hiç bir zaman onu parti olarak görmedik görmeyiz kabul de etmeyiz.
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