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Siyaset CHP hakkındaki Karabük kararı verildi!
Siyaset

CHP hakkındaki Karabük kararı verildi!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 22:49:00 - 2024-02-20 23:07:56
CHP hakkındaki Karabük kararı verildi!

Karabük İl Seçim Kurulu, 31 Mart seçimi için aday listesini geç sunan CHP hakkında kararını verdi.

CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi üye adaylarının listelerini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti.

Oy birliğiyle kabul edildi!

İlçe Seçim Kurulu listeyi geç getirdiklerinden dolayı alındı makbuzu vermezken, CHP’liler duruma itiraz etti. Toplanan İl Seçim Kurulu'nda listeler oy birliğiyle kabul edildi.

Kurul toplantısı sonrası açıklama yapan CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, partileri adına üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, diğer partilere demokrasi adına teşekkür ettiklerini söyledi. Yaşar, "Kapıdan normal saatte girildi. Ancak güvenlikten geçerken yaşanan gecikme, buraya gelirken yaşanan aksaklıklardan dolayı bir gecikme diyelim" ifadelerini kullandı.

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