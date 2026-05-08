CHP hainlere kol kanat germişti! Bayrak düşmanlarının sicillerinde neler çıktı neler

Gündem
Türkiye'nin önünde "takoz" olmaktan öteye geçmeyen CHP'nin kol kanat gerdiği bayrak düşmanı hainlerin sicilleri çok bozuk çıktı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında 6 Mayıs’ta sahne alan İlkay Akkaya konseri sırasında Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran gruptakilerin birden fazla suçtan dosyası olduğu ortaya çıktı. Konser sırasında meydana gelen olaylarla ilgili ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama’, ‘Nitelikli Kasten Yaralama’, ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ünün birden fazla suç kaydı olduğu öğrenildi.

İlhan Kaya’nın 16 suç kaydı var

İlhan Kaya’nın 2 adet Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 3 adet Terör örgütü Propagandası Yapma, 1 adet Yasa Dışı Örgüte Yardım Etme, 1 adet Kasten Yaralama, 2 adet Görev Yaptırmamak İçin Direnme, 7 adet Kanuna Aykırı Toplantı/Yürüyüş olmak üzere toplam 16 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

 

Celal Elmacı’nın 27 suç kaydı var

Celal Elmacı’nın 3 adet Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 3 adet Örgüt Propagandası Yapma, 1 adet Yasa Dışı Örgüt Üyesi Olma, 19 adet Kanuna Aykırı Toplantı/Yürüyüş ve 1 adet Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma olmak üzere toplam 27 Adet Suç Kaydı bulunuyor.

Mehmet Ferit Güneş ve Anıl Baran Dolu’nun 4 suç kaydı var


Muhammed Enis Yıldız ve Oktay Akpınar’ın suç kaydı olmadığı tespit edilirken Anıl Baran Dolu’nun 2 adet Kasten Yaralama ve 2 adet Kanuna Aykırı Toplantı/Yürüyüş olmak üzere toplam 4 adet suç kaydı, Mehmet Ferit Güneş’in ise 1 adet Devletin Kurumlarını Aşağılamak, 3 adet Kanuna Aykırı Toplantı/Yürüyüş olmak üzere 4 adet suç kaydı mevcut.

İsmi geçen 6 şahsın yakalaması Ankara Başsavcılığı’nın emriyle yapıldı. Diğer şahısların yakalanması hususunda gerekli çalışmalar devam ediyor.

