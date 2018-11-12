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CHP Grup Disiplin Kurulu, Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol'dan savunma istedi

CHP Meclis Grup Disiplin Kurulu, Grup Yönetim Kurulunca  kesin çıkarma cezası ile önlemli olarak cezalandırılması önerisiyle ve oy  birliğiyle kurula sevk edilen Elazığ Milletvekili Erol ile Ardahan  Milletvekili Yılmaz'dan yazılı savunmalarını 7 gün içinde iletmelerini  istedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:29
CHP Grup Disiplin Kurulu, Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol'dan savunma istedi

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, TBMM Grup Disiplin Kurulunun,  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş başkanlığında  bugün toplandığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkında  "Yetkili organ kararlarına aykırı davranmak", "Partide aldıkları görev ve  sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" ile  "Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda  bulunmak";  Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında ise "Yetkili organ  kararlarına aykırı davranmak" fiilleri nedeniyle tedbirli olarak "gruptan kesin  çıkarma cezası" ile cezalandırılmalarını öngören Grup Yönetim Kurulu kararlarının  görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, CHP Grup Disiplin Kurulu tarafından iki milletvekiline  "tedbir kararına 3 gün içinde itiraz edebilecekleri, yazılı savunmalarını 7 gün  içinde iletmeleri ve istemeleri halinde sözlü savunma yapılabileceklerine ilişkin  yazı yazılmasının kararlaştırıldığı" bildirildi.

Grup Yönetim Kurulunca geçen hafta gerçekleştirilen toplantıda, "kesin  çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Gürsel Erol ile  Grup Disiplin Kuruluna sevk edilen Öztürk Yılmaz, bu karar üzerine basın  toplantısı düzenlemiş ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile partisine yönelik  eleştirilerde bulunmuştu.

Bugün toplanan Grup Yönetim Kurulunca, Yılmaz'ın söz konusu ifadeleri  nedeniyle "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum  ve davranışlarda bulunmak" ve "partinin temel ilkelerine aykırı siyasal  çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" fiilleri nedeniyle "gruptan kesin  çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle ikinci kez Grup  Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmişti.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:29
  1. Ardahan
  2. Zonguldak
  3. Elazığ
  4. CHP

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