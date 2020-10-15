CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesinin kararına uymamasıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı'nın dün kanıt diye söylediği Şahin Alpay kararı, Anayasa Mahkemesinin bugün yaptığını doğrulayan örnek karar." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclis'in haftada iki gün çalışmasına razı olmadıklarını belirterek Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne direneceklerini söyledi. Teklifin Meclis'e bir dayatma olduğunu savunan Özel, "Cumartesi günü bütçe gelecek. Gelecek olan bütçeyi, çıkaracaklarını umdukları kanuna göre hazırlamışlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Enis Berberoğlu kararına ilişkin "Geçmişte de bunun örneği Şahin Alpay'la ilgili vardı. Yine yerel mahkeme bir karar vermek suretiyle böyle bir adımı atmıştı." dediğini hatırlatan Özel, Şahin Alpay ile ilgili 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve 14. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararlar olduğunu, daha sonra Anayasa Mahkemesine bir kez daha başvuru yapıldığını ve ardından yüksek mahkemenin aynı şekilde bir karar daha verdiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesinin ikinci kararına uyulduğunu dile getiren Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı örnek alacaksa gününde, zamanında, hukuksal süreçler doğru takip edilerek yapılan ve ona uyulan ikinci karara bakacak. Birincisi zamanlama hatalı, ikincisi doğru zamanda doğru karar. Bugünkü karar hangisine örnek? Bunda zamanlama hatası yok, ikinci kararla birebir örtüşüyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın dün kanıt diye söylediği Şahin Alpay kararı, Anayasa Mahkemesinin bugün yaptığını doğrulayan örnek karar. Alt mahkemenin de uyması gerektiğini ifade eden örnek karar." diye konuştu.

- "Gelişmiş ülkelerin güçlü parlamenter sistemi var"

Özel, erken seçim tartışmaları konusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelişmiş ülkelerde ilan edilen tarihin dışında hiç erken seçim, şu bu dedikodusu duyar mısınız? Bu, kabile devletlerinin işidir." açıklamasına da değinerek "Çünkü gelişmiş ülkelerin güçlü parlamenterler sistemi var, sen terk ettin. Gelişmiş ülkelerde kuvvetler ayrılığı var, sen ayaklar altına aldın. Gelişmiş ülkelerde hukukun üstünlüğü var, sen hukuk tanımıyorsun. O yüzden bu noktadayız." diye konuştu.

Yapılan anayasa değişikliği ile ülkenin "kabile devleti"ne çevrildiğini ileri süren Özel, "Bu kabile devleti tartışması tam yerine denk gelmiştir." dedi.

AK Parti iktidarı dönemindeki erken seçimlerden örnekler veren Özel, "1960-1980 arası bütün seçimler zamanında yapılmış. Şimdi senin tezin doğruysa Türkiye, 60-80 arası gelişmiş ülkeymiş, şimdi de gelişmemiş ülke. O zamankiler gelişmiş ülke yöneticisiymiş. Devlet Bahçeli ve sen, senin ifadene baktığımızda kabile devleti yöneticisisiniz." sözlerini sarf etti.

- "Sana kalırsa TTB yönetimini içeri atman lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar, Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor?" sözlerini hatırlatan Özel, "Sana kalırsa TTB yönetimini içeri atman lazım. İki dönem önce barışa yönelik açıklamalarından dolayı hepsini toplattırdı. Hiçbir tanesi tutuklanmadı. Mahkemeler sonuçlandı, kimse suçlu bulunmadı. Bazılarını meslekten attı. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Senin bu suçladığın kişileri, mahkemeler yargılayıp suçsuz bulmuş. Nasıl oluyor da sen söylüyorsun? Kabile devletinin bir itirafı da budur." şeklinde konuştu.

Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin basın mensuplarının yıpranma paylarını eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal ettiğine, verdiği 9 aylık sürenin Kasım ayında dolacağına dikkati çeken Özel, bu konuda üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

- Azerbaycan ziyareti

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Azerbaycan'ın CHP'nin görüşme talebine olumsuz yanıt verdiği" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Evet öyle bir mektup yolladık ve Azerbaycan tarafında da bu mektubun memnuniyet yarattığını biliyoruz. İlk gün, daha ne tepki göstereceğiz?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere parti yöneticilerinin sosyal medya paylaşımlarına işaret eden Özel, CHP'nin TBMM'deki ortak bildiriye imza attığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi partilere teşekkür ettiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Azerbaycan'a yapacağı ziyarete Grup Başkanvekili Engin Altay ve diğer partilerden grup başkanvekillerinin de katılacağını, İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nun oluşturduğu heyette iki milletvekili görevlendirdiklerini anlatan Özel, "CHP'nin kendi ziyareti de olacak. Bu konuda Azerbaycan'dan bize iletilmiş herhangi bir olumsuzluk yok." diye konuştu.

Özel, başka bir soru üzerine sosyal medya hesabından "Işıklar yanıyor" paylaşımı yapan Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımını silmesi ve özür dilemesinin önemli adım olduğunu ifade ederek "Bunun dışında bir değerlendirme olacaksa bu Anayasa Mahkemesinin yetkisinde olan bir konudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çoklu baro sistemine benzer uygulamanın diğer meslek odalarında da yapılacağı yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, "Sanki iyi bir modelmiş gibi bunu diğer meslek kuruluşlarına gösterecekler. Eğer avukatlardan derslerini almadılarsa tabiplerden, eczacılardan, mühendislerden alırlar." yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Doktorun rabia yapanı, zafer işareti yapanı, kurt işareti yapanı olmaz. Buna göre kategorizelendirilmiş meslek örgütleri bu millete en büyük bölücülüktür. Yapmayın bunları. Yeni bir fay hattı yaratmayın." yorumunu yaptı.

Başka bir soru üzerine Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi ile borçlanma yetkisinin iki katına çıkarılmasının öngörüldüğünü aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Bu Meclise saygı duyup ek bütçe talep etmek yerine kanundaki borçlanma yetkisini iki katına çıkarıyor. 309 milyar borçlanacak. Zaten şu ana kadar 241 borçlanmış. Her şey yolundaymış gibi devam edecek. Oysa biz onlara o yetkiyi vermedik. Anayasa'ya aykırı, Meclis'e karşı büyük saygısızlık. Kanunsuzca, hukuksuzca borçlanmışlar. Şimdi gelip oyunun kuralını geriye dönük değiştiriyorlar."