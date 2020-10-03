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Aktüel CHP Grubu pazartesi günü basına kapalı toplanacak
Aktüel

CHP Grubu pazartesi günü basına kapalı toplanacak

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, yeni yasama yılına ilişkin yürütülecek çalışmalar değerlendirilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:50:12 -
CHP Grubu pazartesi günü basına kapalı toplanacak

ANKARA (AA) - CHP Grubu, pazartesi günü basına kapalı toplanacak.

CHP'de her yeni yasama dönemi öncesi farklı bir ilde gerçekleştirilen çalışma kampı, bu yıl Kovid-19 nedeniyle iptal edilmişti.

Parti Grubunun bu nedenle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla, 5 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 14.00'te genel merkezde toplanması kararlaştırıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda, 27'nci Dönem Dördüncü Yasama Yılına ilişkin yürütülecek çalışmalar değerlendirilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü de TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

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