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Aktüel

CHP Giresun il başkanı, yardımcısı ve merkez ilçe başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:48:42 -
CHP Giresun il başkanı, yardımcısı ve merkez ilçe başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

GİRESUN (AA) - CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, İl Başkan Yardımcısı Onur Konar ve Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

CHP İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, katıldıkları programlar sonrası ateş ve ağrı şikayetleri üzerine 4 Ağustos'ta test yaptıran Bilge, Konar ve Bektaş'ın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Bilge'nin 8 günlük tedavi sürecinin ardından 12 Ağustos'ta negatif test sonucuna ulaşılarak Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildiği aktarılan açıklamada, üç ismin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantina süreçlerinin devam ettiği kaydedildi.


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