CHP Genel Merkezine Filistin afişi Bu kez aynı hataya düşmediler ama...

Yeniakit.com.tr

CHP Genel Merkez binasına Filistin'e destek afişi asıldı. Bundan 3 yıl önce yine benzer bir afiş hazırlayan CHP yönetimi, Mustafa Kemal'in gerçekte olmayan, 'Kabe'nin tek taşına dokunulursa bütün ordumu gönderirim' sözleri kullanılmıştı. Filistin'e destek mesajında Kabe'ye ilişkin bir ifadenin kullanılması şaşkınlıkla karşılanırken, 'CHP Kabe'yi Filistin'de sanıyor' yorumlarınının yapılmasına sebep olmuştu. Afişte yer alan akılalmaz yanlışlardan birisi de Filistin'e destek mesajı verilemk istenirken Ürdün bayrağının kullanılması olmuştu.

İşte o afiş

Bu sefer aynı hataya düşmediler ama...

Bugün CHP GenelGenel Merkez binasına asılan afişte ise aynı hatalar yapılmadı. Asılan Filistin bayrağında Mustafa Kemal'in olmayan 'Kabe' sözü de yer almadı. Bayrakta kullanılan yazı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), "Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır." Hadis-i Şerifi oldu. 3 yıl önceki afişe Mustafa Kemal'in sözlerini yazıp altına da imzasını atan CHP yönetimi, bugün kullandığı yazıda ise sözün Efendimiz'e (SAV) ait olduğunu belirtmedi.