  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
'Özgür Filistin' sloganı atan İngiliz polisine soruşturma!
Fatih Altaylı'dan Galatasaray tarafına sert sözler
Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere kalleş saldırı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Siyaset CHP Genel Merkezine Filistin afişi Bu kez aynı hataya düşmediler ama...
Siyaset

CHP Genel Merkezine Filistin afişi Bu kez aynı hataya düşmediler ama...

CHP Genel Merkez binasına Filistin'e destek için bir afiş asıldı. Geçtiğimiz yıllarda hazırladığı afişinde Mustafa Kemal'in olmayan sözü ile yanlış ülke bayrağı kullanarak hata üstüne hata yapan CHP yönetimi, bu sefer aynı yanlışa düşmedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 18:03:00 -
CHP Genel Merkezine Filistin afişi Bu kez aynı hataya düşmediler ama...

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Merkez binasına Filistin'e destek afişi asıldı. Bundan 3 yıl önce yine benzer bir afiş hazırlayan CHP yönetimi, Mustafa Kemal'in gerçekte olmayan, 'Kabe'nin tek taşına dokunulursa bütün ordumu gönderirim' sözleri kullanılmıştı. Filistin'e destek mesajında Kabe'ye ilişkin bir ifadenin kullanılması şaşkınlıkla karşılanırken, 'CHP Kabe'yi Filistin'de sanıyor' yorumlarınının yapılmasına sebep olmuştu. Afişte yer alan akılalmaz yanlışlardan birisi de Filistin'e destek mesajı verilemk istenirken Ürdün bayrağının kullanılması olmuştu.

İşte o afiş

Bu sefer aynı hataya düşmediler ama...

Bugün CHP GenelGenel Merkez binasına asılan afişte ise aynı hatalar yapılmadı. Asılan Filistin bayrağında Mustafa Kemal'in olmayan 'Kabe' sözü de yer almadı. Bayrakta kullanılan yazı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), "Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır." Hadis-i Şerifi oldu. 3 yıl önceki afişe Mustafa Kemal'in sözlerini yazıp altına da imzasını atan CHP yönetimi, bugün kullandığı yazıda ise sözün Efendimiz'e (SAV) ait olduğunu belirtmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

saçma haber yazamayin

ha kabe ha kudüs ne fark eder?
  • Yanıtla
Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor
Medya

Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Nizamülmülk karakterini oynayan usta oyuncu Mehmet Özgür, yine herkesi derin..
Barbaroslar dizisinin yeni oyuncuları açıklandı! İki bomba isim geliyor
Medya

Barbaroslar dizisinin yeni oyuncuları açıklandı! İki bomba isim geliyor

Denizlerin fatihi Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşi Oruç Reis’in hikayesini anlatacak olan dev bütçeli proje Barbaroslar dizisine 2 bomba i..
Fransa bunu konuşuyor! Burak Yılmaz'ın koridor görüntüleri ortaya çıktı!
Spor

Fransa bunu konuşuyor! Burak Yılmaz'ın koridor görüntüleri ortaya çıktı!

Fransa'da top koşturan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın 0-0 biten St. Etienne maçı sonrası koridor görüntüleri ortaya çıktı. Yılmaz'ın arka..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay