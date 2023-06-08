CHP Genel Merkezi'nde kritik temas! Kılıçdaroğlu Murat Karayalçın ile görüştü..

İkili arasındaki görüşme saat 13:00'da başladı. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Karayalçın 28 Mayıs seçiminin ardından paylaştığı mesajla gündeme gelmişti.

Karayalçın şu ifadeleri kullanmıştı:

Önümüzdeki Kurultay sürecinde, seçimlerde yaşanan taktik ve stratejik yanlışlıkların tartışılacağını biliyorum, buna genel başkanlık konusu da eklenebilir. Oysa bana göre, asıl tartışılması gereken konu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşük kapasiteye yol açan yapısal sorunlardır. Bu sorunlar CHP’nin merkez ve taşra örgütlerinin yeniden yapılandırılması ile aşılabilir.

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