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Siyaset CHP Genel Merkezi'nde kritik temas! Kılıçdaroğlu Murat Karayalçın ile görüştü..
Siyaset

CHP Genel Merkezi'nde kritik temas! Kılıçdaroğlu Murat Karayalçın ile görüştü..

Yeniakit Publisher
2023-06-08 15:18:00 -
CHP Genel Merkezi'nde kritik temas! Kılıçdaroğlu Murat Karayalçın ile görüştü..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İkili arasındaki görüşme saat 13:00'da başladı. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Karayalçın 28 Mayıs seçiminin ardından paylaştığı mesajla gündeme gelmişti.

Karayalçın şu ifadeleri kullanmıştı:

Önümüzdeki Kurultay sürecinde, seçimlerde yaşanan taktik ve stratejik yanlışlıkların tartışılacağını biliyorum, buna genel başkanlık konusu da eklenebilir. Oysa bana göre, asıl tartışılması gereken konu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşük kapasiteye yol açan yapısal sorunlardır. Bu sorunlar CHP’nin merkez ve taşra örgütlerinin yeniden yapılandırılması ile aşılabilir.
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