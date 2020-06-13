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Aktüel

CHP Genel Merkezi'nde bir çalışanda koronavirüse rastlandığı bildirildi

Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreterinde yeni tip koronavirüse rastlanması sonucu temasta olduğu kişiler tespit edilerek kontrolden geçirildi - 20'den fazla kişinin testleri negatif çıkarken, tomografileri temiz çıkan 6 personele ise yeniden PCR testi yapıldığı ve sonuçlarının beklendiği öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:00:15 -
CHP Genel Merkezi'nde bir çalışanda koronavirüse rastlandığı bildirildi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreterinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması sonucu temasta olduğu kişiler tespit edilerek kontrolden geçirildi. Yapılan ilk incelemede sekreter hariç başka kimsede virüse rastlanmadı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sarıbal'ın sekreteri olarak görev yapan A.Ç'nin beraber yaşadığı anne ve babasında koronavirüse rastlandı. Bunun üzerine test yaptıran A.Ç, ilk bulgularının negatif çıkması üzerine, CHP Genel Merkezindeki işine gelmeye devam etti. Ayrıca PCR testi yaptıran A.Ç, geçen hafta pazartesi, salı ve çarşamba günü Genel Merkez'e geldi. Çarşamba akşamı PCR testinin pozitif olduğunu öğrenen A.Ç, kendisini evinde karantinaya alarak durumu parti genel müdürlüğüne bildirdi.

Bildirim üzerine harekete geçen CHP Genel Müdürlüğü yetkilileri, Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğüne bilgi vererek sekreter A.Ç'nin temaslı olduğu kişileri kameraları inceleyerek tek tek tespit etti.

Yapılan inceleme sonrası 20'ye yakın kişiye testler yapıldı. Bu testlerin sonucu negatif çıkarken, tomografileri temiz çıkan 6 kişiye tekrardan PCR testi yapıldı. Bu sonuçların da hafta içi çıkacağı öğrenildi. Ayrıca bu personele sonuçlar netleşene kadar izin verildiği bildirildi.

Orhan Sarıbal'ın ve danışmanlarının da yapılan ilk testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Parti yetkilileri A.Ç'nin çalıştığı 11. katın çok yoğun olmaması nedeniyle temaslı sayısının az olduğunu ifade ederken, parti binasında alınan sıkı tedbirlerin de bulaşın fazla olmasını engellediğini bildirdi. Binaya girişte her personelin ateşinin ölçüldüğü ancak bu personelde ateşli durum olmaması nedeniyle tespitin yapılamadığı kaydedildi.



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