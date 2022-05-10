CHP Genel Merkezi Can Ataklı'nın kulağını mı çekecek?

Yeniakit Ankara

CHP yandaşı Can Ataklı son çıkışıyla “yaprakların bile alkışladığı” Ekrem İmamoğlu’na demediğini bırakmadı.

Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan ise; “Sizce CHP kızınca Can Ataklı yine geri vites yapar mı?” diyerek CHP Genel Merkezi’ni işaret etti.

"Ataklı ne demişti?"

CHP yandaşı Can Ataklı “balon patladı” diyerek Ekrem İmamoğlu hakkında şunları söylemişti.

"İmamoğlu seçildiği günden bu yana bir dizi yanlış yaptı. Seçildiğinin haftasına kalktı gitti Bodrum'a, işte bazen denk gelir işte, İstanbul'da muazzam yağmur, sel falan. Adam ne dedi, “Benim özel hayatım yok mu kardeşim?”. Hastalıklı CHP'li kesim bu sözleri kabullendi. Yaygara kopardılar, “Tabii kardeşim, belediye başkanı diye ailesi ile birlikte olmayacak mı?”. Olacak tabii kardeşim ama, daha seçileli bir ay olmuş, neyin nesi bu? İşe yeni girince bile bir dönem vardır ki izin yapayım, haftalık izin yapayım düşünmezsin. Ardından Elazığ'da deprem oldu, oraya gitti. Sonra kayak yapmaya gitti, yakışık almadı. Yine aynı kibir, aynı tepeden bakma. Ama CHP'nin hastalıklı o kesimi yine, “Dokunmayın” falan dediler. İstanbul'da kar yağdı, adam yalan söyledi kardeşim. İBB Başkanı'nın bu kadar egosunun şişmesi, kibir işte nedeni budur. Son olaya gelelim. Bir anlamda iyi oldu, balon patladı. Belki bundan sonra İstanbul'a çivi bile çakılmadığını, hiçbir hizmet yapılmadığını muhalif isimler de söyleyecektir. Ben iki kere söyledim, yoğun saldırıya uğradım. İstanbul'da bir şey yok, yapılmadı. Trafikte rahatlama mı var? Yok. Nereye gitsem Ulaştırma Bakanlığı'nın çalışması var. Şehir kötüleşiyor yeni şey yok. Yeni bina mı yaptılar, yeni yol mu açtılar, yok."

"Özalan'dan geri vites mesajı"

TBMM İdare Amiri ve Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise CHP Genel Merkezi’ni işaret ettiği mesajında şunu yazdı:

“CHP yandaşı Can Ataklı, "Balon patladı. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a çivi bile çakmadı. İstanbul'a hiçbir hizmeti yok." itirafında bulundu. Sizce CHP kızınca Can Ataklı yine geri vites yapar mı?”

Alpay Özalan’ın paylaştığı video sosyal medyada 741 bin kişi tarafından izlendi.