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Gündem CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine İsrail ağzıyla konuştu! Tepki çeken Hamas sözleri
Gündem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine İsrail ağzıyla konuştu! Tepki çeken Hamas sözleri

Yeniakit Publisher
2024-06-29 19:59:00 -

Daha önce de Hamas'a terör yakıştırması yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında yaptığı açıklamada İsrail ağzıyla konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda Gazze direnişini göğüsleyen Hamas'a terörist yakıştırması yaptı. Özel, "Hamas, gecenin bir yarısı uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdı. Bu bir terör eylemidir kardeşim." sözleriyle Terör devleti İsrail'in kurulduğu günden bu yana Filistin'de yaptığı yıkım, gasp ve soykırımı görmezden geldi.

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