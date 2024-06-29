CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine İsrail ağzıyla konuştu! Tepki çeken Hamas sözleri
Daha önce de Hamas'a terör yakıştırması yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında yaptığı açıklamada İsrail ağzıyla konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda Gazze direnişini göğüsleyen Hamas'a terörist yakıştırması yaptı. Özel, "Hamas, gecenin bir yarısı uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdı. Bu bir terör eylemidir kardeşim." sözleriyle Terör devleti İsrail'in kurulduğu günden bu yana Filistin'de yaptığı yıkım, gasp ve soykırımı görmezden geldi.
{relation id:1864015 slug:'abd-talep-etti-brezilyadan-hamas-karari'}
{relation id:1864015 slug:'abd-talep-etti-brezilyadan-hamas-karari'}
{relation id:1863372 slug:'hamastan-israilin-kalles-iftirasina-cevap'}