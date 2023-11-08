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Siyaset CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı! Törende dikkat çeken detay
Siyaset

CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı! Törende dikkat çeken detay

Yeniakit Publisher
2023-11-08 17:55:00 - 2023-11-08 17:57:12
CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı! Törende dikkat çeken detay

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu 13 yıllık koltuğunu yerinden eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki makamında düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törende bir detay ise dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM’deki makamında düzenlenen törenle mazbatasını CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın elinden aldı.

Özel, görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirterek, “8 yıldır grup başkanvekili olarak partimi temsil ettim. Bu odada Cumhuriyet Halk Partisi’nin sekizinci genel başkanı olarak mazbatayı almak büyük bir onur. 8 yıl sonunda CHP Genel Başkanı olduysak, sizin aktardığınız haberler ve 81 ilde yaptığımız çalışmalar sayesinde oldu” dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin "Dezenformasyon Yasası"nın iptali istemine ret kararı vermesini değerlendiren Özel, “Türkiye'de bundan sonra gazeteciler ve muhalefet için daha zor olacak. Ama buna yeltenmemelerini, gazetecilerin özgürlüklerine dokunmamayı tavsiye ederiz” dedi.


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Kılıçdaroğlu törene katılmadı

Mazbata törenine Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmaması ise gözlerden kaçmadı.

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