  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu'nun kelepçesi gündem oldu

Rusya'nın beklenmedik kararı: ABD'li yetkili kişilere nükleer kapasiteli F35 talimatı! O açıklaması!

Bu iddia CHP kurultayına bomba gibi düşer! FETÖ milyon dolarlık delege “satın” aldı!

İsrail'den Türkiye açıklaması! İlişkileri gerecek skandal sözler

Yunanistan'dan kötü haber! Vatandaşlar peş peşe uyarıldı: Korkunç görüntüler, şiddetli fırtına araçları devirdi!

Yunanistan'dan beklenmedik Filistin kararı! Duyan 'Kesin altında bir bit yeniği var!' diyor

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: 47 milyon 185 bin lira! Çiftçilere tarımsal dev destek ödemesi başladı!

Erdoğan'ın görüntüsüyle skandal girişim! Vatandaşlar uyarıldı

Yunanistan'da Filistin korkusu! Apar topar iptal ettiler

Tekirdağ'daki petrolle ilgili ABD'li şirketten flaş talep! Hükümete başvuruda bulundular
Biyografi CHP Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?
Biyografi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-11-05 02:52:00 - 2023-11-05 03:07:32
CHP Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?

5 Kasım 2023 tarihinde yapılan seçimde CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'in hayat hikayesi büyük bir merak konusu oldu. Özgür Özel kimdir, nerelidir gibi sorular merak ediliyor.

21 Eylül 1974'te Manisa'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi.

TEB'de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri vardır.

Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.

5 Kasım 2023 tarihinde yapılan seçimde CHP Genel Başkanı olarak seçilmiştir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23