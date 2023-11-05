CHP Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?
5 Kasım 2023 tarihinde yapılan seçimde CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'in hayat hikayesi büyük bir merak konusu oldu. Özgür Özel kimdir, nerelidir gibi sorular merak ediliyor.
21 Eylül 1974'te Manisa'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi.
TEB'de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri vardır.
Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.
5 Kasım 2023 tarihinde yapılan seçimde CHP Genel Başkanı olarak seçilmiştir.
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