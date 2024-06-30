CHP Genel Başkanı Özel, Manisalıları ve CHP seçmenini tahkir etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fatih Altaylı'nın "Albayrak grubu İBB'nin 18 milyon dolarlık araç kiralama ihalesine girip kazanıyor. İnsanlar bu ihaleye tepki gösteriyor. Bu duruma ne diyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Özel verdiği cevapla adeta Manisalıları ve Cumhuriyet ve Sözcü gibi gazeteleri okuyanları tahkir etti.

Özel, "Bu duyguyu anlıyorum. Ben de Manisa'da eczacı Özgür Özel olarak hayatıma devam etsem buna gıcık olurum. Devasa bir kamu kurumunda ihale açıyorsunuz. Karşınızda bu ihaleye giren ve en iyi teklifi veren bir grup var. Hukukun dışına çıkıp sen Albayraksın Yenşafak gibi bir gazetenin sahibisin. Buraya giremezsin diyemezsin. Birileri kendilerinden olmayan şirketleri dışarda tutuyordu. Biz İmamoğlu'ndan şeffaf ihaleler bekliyoruz. Ben de Manisa'da Sözcü ve Cumhuriyet okusam yazıklar olsun derdim. O duyguyu anlıyorum. Rakiplerimizden farkımız onlar kadar olmamamız." dedi.

Demek ki önceki ihaleler de hukuka uygundu?

İmamoğlu öncesi ihaleleri de alan Albayrak grubu ve benzeri şirketler daha önce de ihaleleri alıyorsa neden tonla iftiralar acımasız bir şekilde atıldı? Demek ki o ihalelere de hukuka uygun bir şekilde girildi.

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