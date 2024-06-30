  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP Genel Başkanı Özel, Manisalıları ve CHP seçmenini tahkir etti
Gündem

CHP Genel Başkanı Özel, Manisalıları ve CHP seçmenini tahkir etti

Yeniakit Publisher
2024-06-30 03:51:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ihaleyi Albayrak grubunun kazanması sonrası CHP saflarında yer alanlar tepki göstermişti. Bu tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP seçmenini ve Manisalıları tahkir etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fatih Altaylı'nın "Albayrak grubu İBB'nin 18 milyon dolarlık araç kiralama ihalesine girip kazanıyor. İnsanlar bu ihaleye tepki gösteriyor. Bu duruma ne diyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Özel verdiği cevapla adeta Manisalıları ve Cumhuriyet ve Sözcü gibi gazeteleri okuyanları tahkir etti.

Özel, "Bu duyguyu anlıyorum. Ben de Manisa'da eczacı Özgür Özel olarak hayatıma devam etsem buna gıcık olurum. Devasa bir kamu kurumunda ihale açıyorsunuz. Karşınızda bu ihaleye giren ve en iyi teklifi veren bir grup var. Hukukun dışına çıkıp sen Albayraksın Yenşafak gibi bir gazetenin sahibisin. Buraya giremezsin diyemezsin. Birileri kendilerinden olmayan şirketleri dışarda tutuyordu. Biz İmamoğlu'ndan şeffaf ihaleler bekliyoruz. Ben de Manisa'da Sözcü ve Cumhuriyet okusam yazıklar olsun derdim. O duyguyu anlıyorum. Rakiplerimizden farkımız onlar kadar olmamamız." dedi.

Demek ki önceki ihaleler de hukuka uygundu?

İmamoğlu öncesi ihaleleri de alan Albayrak grubu ve benzeri şirketler daha önce de ihaleleri alıyorsa neden tonla iftiralar acımasız bir şekilde atıldı? Demek ki o ihalelere de hukuka uygun bir şekilde girildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediye başkanları onu, o vatandaşı kandırıyor! ‘Akraba Çiftiğinde’ Özgür Özel’i takan yok
Belediye başkanları onu, o vatandaşı kandırıyor! ‘Akraba Çiftiğinde’ Özgür Özel’i takan yok

Gündem

Belediye başkanları onu, o vatandaşı kandırıyor! ‘Akraba Çiftiğinde’ Özgür Özel’i takan yok

Özgür Özel ile Yılmaz Özdil kavgası şiddetleniyor! 'Mahalle kabadayısı gibi... Haddini bil'
Özgür Özel ile Yılmaz Özdil kavgası şiddetleniyor! 'Mahalle kabadayısı gibi... Haddini bil'

Siyaset

Özgür Özel ile Yılmaz Özdil kavgası şiddetleniyor! 'Mahalle kabadayısı gibi... Haddini bil'

Kavga büyüdü! "Bidon Kafa"dan Özgür Özel’e tehdit: Pazartesi günü...
Kavga büyüdü! “Bidon Kafa”dan Özgür Özel’e tehdit: Pazartesi günü...

Gündem

Kavga büyüdü! “Bidon Kafa”dan Özgür Özel’e tehdit: Pazartesi günü...

Özgür ve Ekrem şokta! Kemal ile Mansur bir araya geldi
Özgür ve Ekrem şokta! Kemal ile Mansur bir araya geldi

Gündem

Özgür ve Ekrem şokta! Kemal ile Mansur bir araya geldi

Özgür Özel erken seçim çalışmaları için Avrupa’ya gidecek! Önce icazet sonra kaos
Özgür Özel erken seçim çalışmaları için Avrupa’ya gidecek! Önce icazet sonra kaos

Gündem

Özgür Özel erken seçim çalışmaları için Avrupa’ya gidecek! Önce icazet sonra kaos

Özgür Özel erken seçim çalışmaları için Avrupa’ya gidecek! Önce icazet sonra kaos
Özgür Özel erken seçim çalışmaları için Avrupa’ya gidecek! Önce icazet sonra kaos

Gündem

Özgür Özel erken seçim çalışmaları için Avrupa’ya gidecek! Önce icazet sonra kaos

{relation id:1863008 slug:'belediye-baskanlari-onu-o-vatandasi-kandiriyor-akraba-ciftiginde-ozgur-ozeli-takan-yok'}

{relation id:1863008 slug:'belediye-baskanlari-onu-o-vatandasi-kandiriyor-akraba-ciftiginde-ozgur-ozeli-takan-yok'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23