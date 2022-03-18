CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki yap-işlet-devret önerisi!
Çanakkale Köprüsü'nü hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yıllar önceki yap-işlet-devret önerisi yeniden gündeme geldi. Ülkeye getirilen her hizmeti uygulanan model nedeni ile eleştiren Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki yap-işlet-devret güzellemesi, ikiyüzlü siyaset anlayışını gözler önüne serdi.
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Bugün ülkeye sunulan her köprü-otoyol hizmetini, uygulanan yap-işlet-devret modeli sebebi ile eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce aynı metodla vaatte bulunması, CHP zihniyetinin ikiyüzlü siyaset anlayışını yeniden gözler önüne serdi.
Habertürk canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un metro sorununu 8 yılda çözme garantisi verip, yap-işlet-devret önerisinde bulunmuştu.
Kılıçdroğlu, bugün hedef aldığı modeli şu sözlerle güzellemişti:
Yap-işlet-devret modeli. Son derece basit. Uluslararası ihaleye çıkacaksınız. Gelip bunu Türkiye'de yapacaklar.
Paralı geçiş olacak. Zaten metro paralı. "Ya yüksek tutarsa fiyatı" diyorlar. Yüksek tutarsa üstteki otobüse binecek.