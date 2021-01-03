CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan SMA hastası çocuklar için paylaşım:
"Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın"
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın." paylaşımında bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir. Kaynak hazır. Gelin, o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım. Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın."