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Aktüel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan SMA hastası çocuklar için paylaşım:
Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan SMA hastası çocuklar için paylaşım:

"Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın"

Yeniakit Publisher
2021-01-03 21:32:59 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan SMA hastası çocuklar için paylaşım:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın." paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir. Kaynak hazır. Gelin, o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım. Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın."

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