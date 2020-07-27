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Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 12:10:14 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de askeri otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'in Mut ilçesinde askerlerimizi taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.


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